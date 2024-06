Música

Madonna recorrió varios países con su gira 40 aniversario Celebration Tour. Con una gran puesta en escena, brindó su último concierto en Río de Janeiro ante 1.6 millones de personas.

Según el informe de mitad de año de Pollstar, la cantante estadounidense vendió un total de 856,247 entradas y tiene hasta ahora la gira más taquillera de 2024.

Madonna encabezó la lista con una recaudación bruta de 179 millones de dólares. En el segundo lugar quedó Bad Bunny que recaudó 174,6 millones de dólares, mientras que Luis Miguel lo sigue con 169,4 millones, U2 ocupa el puesto número cuatro con 134,7 millones de dólares.

La ausencia de Taylor Swift se explica por el hecho de que su exitosa gira no informa las cifras. El informe también señala que la industria de los espectáculos en vivo volvió a la normalidad luego de la pandemia.

The post-pandemic concert exuberance that swept markets in the U.S. in the latter half of 2021 & saw the concert business explode is returning to a traditional pattern of measured growth.#Pollstar subscribers can view 2024’s mid-year charts here:https://t.co/Jcb6ts0nUV pic.twitter.com/vahvVElCCY

— Pollstar (@Pollstar) June 26, 2024