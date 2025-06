ESTARÁ EL VIERNES 25 DE JULIO EN EL PREDIO FERIAL CATAMARCA

La 54° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho contará en la noche del viernes 25 de julio con la presencia del notable cantautor Luciano Pereyra, quien arribará, una vez más, al escenario mayor de los catamarqueños para brindar sus clásicas y nuevas canciones, en un show que genera amplias expectativas.

En este contexto, el reconocido músico argentino y de vasta trayectoria a nivel internacional se mostró expectante por su retorno al Poncho catamarqueño luego de su último paso que se materializó en 2022, entendiendo que “realmente es una bendición regresar a una de las fiestas más importantes del país”. “Después de tantos años volver, una vez más, es maravilloso”, agregó.

La presentación en la Fiesta del Poncho se transformará en la previa a iniciar su nuevo tour denominado “Te sigo amando”, que comenzará con cinco presentaciones en octubre y noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y que incluirá, también, una serie de presentaciones en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén. Sobre su realidad musical, Pereyra expresó: “Me encuentro en un momento donde sigo disfrutando de lo que es cantar junto a tanta gente y, a la vez, agradezco a Dios por cada escenario al que me toca subir”.

Tras un 2024 con grandes satisfacciones desde lo personal y profesional, en el que materializó un total de treinta y cuatro conciertos sold out en el estadio Luna Park junto a Abel Pintos, el cantautor inició este año participando en los principales festivales de verano. Además, se encuentra adelantando su próximo álbum de estudio con el lanzamiento de “Te pido un Favor”, una cumbia pop.

Con una trayectoria de más de 25 años en la música, el artista bonaerense oriundo de Luján se mantiene fiel a su propio estilo y que apunta a fusionar elementos del folclore sudamericano con ritmos pop y urbanos. A lo largo de su carrera profesional ha editado quince materiales discográficos, atesorando millones de reproducciones en plataformas digitales y mostrando permanentemente una masiva asistencia de público a sus diversos recitales.

Sus inicios estuvieron vinculados íntimamente a la música nativa, aunque con el paso del tiempo fue mutando hacia otros ritmos, pero sin abandonar o dejar de lado su esencia musical. “Entiendo que tengo un amplio camino recorrido pero no soy quién para evaluar la realidad del folclore argentino, aunque sí disfruto del momento que está pasando nuestro folclore y cómo ha ido evolucionando. También me gustan los nuevos artistas que se suman y no solo en el folclore sino también en todos los géneros”.

Se trata de un conocedor del escenario “Jorge Negro Herrera”. Por eso, Luciano Pereyra se prepara para deleitar con sus canciones y melodías al público que se dé cita en esa noche que pinta como muy especial. Por ello, se anima a decir: “No hay nada más cálido y argentino que la Fiesta del Poncho… Poncho, Catamarca y canciones, no hace falta nada más para disfrutar de lo nuestro”.