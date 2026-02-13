Según revelaron en LAM (América TV), el actor habría decidido ingresar de manera voluntaria a una clínica de rehabilitación en Capital Federal, en medio del impacto emocional que le generaron recientes escándalos públicos y la ruptura con Griselda Siciliani tras la filtración de audios.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa, quien aseguró que el dato fue trabajado por la producción durante varios días y que la decisión estaría vinculada al delicado momento personal que atraviesa Castro. “Quiero ser muy cauto”, advirtió el panelista, al explicar que el actor habría manifestado en privado su agotamiento frente a la situación mediática y su necesidad de “empezar a estar mejor”.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, el quiebre sentimental y la viralización de conversaciones privadas habrían profundizado el malestar del actor. Integrantes del ciclo señalaron que el nivel de exposición, sumado a la circulación de memes y burlas en redes sociales, impactó de manera directa en su estado anímico.

Ochoa precisó que se trataría de una “autointernación” en un centro terapéutico con dinámicas grupales y herramientas de contención profesional. Además, remarcó que la internación no estaría relacionada con adicciones. “Está muy delicado, se siente muy mal y busca ordenarse”, indicaron desde el entorno del actor, según lo transmitido en el programa.

En el mismo sentido, desde LAM sostuvieron que Castro considera que la situación mediática “lo desbordó” y que la separación habría tenido un peso determinante en su decisión. “Siente que todo lo que construye, lo destruye”, fue una de las frases atribuidas a su círculo cercano.

Respecto al plano familiar, en el ciclo mencionaron que Sabrina Rojas mantendría contacto con el actor y que el esquema de internación permitiría la comunicación con sus hijos, bajo un formato descripto como “híbrido”. Hasta el momento, el actor no realizó declaraciones públicas sobre el tema.