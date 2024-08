La senadora nacional por Catamarca,Dra. Lucía Corpacci participó hoy del programa Secuencia Inicial, en el canal Eva TV, donde se refirió a la situación actual del peronismo.

Consultada por denuncia en contra de Alberto Fernández la exmandataria provincial sostuvo que «es un hecho lamentable lo que sucedió».

«Cuando alguien asume un rol en la política tiene que extremar los cuidados y el proceder. A mi me molesta, me duele y me avergüenza porque estas cosas no deberían suceder. Repito Me molesta, me duele y me avergüenza. De Alberto y de cualquier persona».

Corpacci también se refirió al ;régimen de grandes inversiones propuesto por el gobierno de Javier Milei » es una de las cosas más graves que tiene la Ley Bases. El RIGI planteado como está, no nos deja beneficios, se pueden llevar todo» y advirtió que «las provincias saben que sin apoyo del gobierno nacional, hay cosas que no se pueden resolver».

Eva TV es el primer canal de streaming peronista producido por diferentes sectores del justicialismo de todo el país y es una iniciativa de la flamante Fundación Justicialista.

https://www.youtube.com/watch?v=nDIuddf1HYM