El diputado Hugo Ávila presentó un proyecto de declaración en el que expresa su repudio al viaje de la comitiva catamarqueña, encabezada por el vicegobernador Rubén Dusso, a China. «Me genera bronca e indignación, ya que en primer lugar incumplen con la declarada emergencia económica que planteaba que este tipo de reuniones se iban a realizar vía Zoom para evitar los costos de traslado, alojamiento, comida ya que esta delegación de más de 12 personas permaneció una semana en el lejano país de Asia».

«Más bronca me da saber que esta visita a la empresa Zijin significa legitimar todos los abusos laborales y ambientales que esta empresa realiza en Fiambalá».

«¿Cuánto nos costó este viaje de placer a los catamarqueños? O lo que sería más grave ¿Lo pagó la empresa Liex-Zijin?», cuestiona.

«¿Se está representando bien al pueblo de Catamarca? Cuando de manera obscena y descarada, se realizan estos viajes que cuestan fortunas al erario público provincial, mientras por otro lado se dan recomposiciones salariales por debajo de la inflación a los trabajadores estatales y se pagan salarios de hambre a los trabajadores municipales del interior y se sostiene en un régimen de servidumbre y de precarización laboral a cerca de 40.000 becados municipales y provinciales, que cobran sueldos que oscilan entre los 30 dólares a 250 dólares».

«¿Pueden los funcionarios de una provincia realizar semejantes gastos, cuando en los hospitales y en las postas sanitarias no hay los insumos necesarios y cuando los pacientes que son derivados del interior deben pagar de su propio bolsillo el combustible de las ambulancias?».

«Señor Vicegobernador, estamos muy mal en materia minera, no tenemos renta, ya que sobre 1.300 millones de dólares que aproximadamente fue el presupuesto anual de nuestra Provincia, el aporte de la renta minera no supera los 3 millones de dólares, tampoco se industrializa la materia prima aquí en Catamarca, por otro lado regalamos el agua a las compañías mineras, que en el caso de Liex-Zijin pagaba hasta hace unos meses $10.400 por mes, según una resolución de Medio Ambiente, y lo peor de todo es que no tenemos capacidad, ni voluntad política para controlar la depredación que realizan sobre nuestro medio ambiente estas empresas».

«Estamos en el peor escenario y seguramente todos estos males se van a profundizar con la aprobación del RIGI, que no nos va a permitir reclamar por la falta de cupo laboral local, que dicho sea de paso, hoy es en Catamarca el más bajo del país (35% de trabajadores locales), tampoco se podrá reclamar por la cadena de proveedores locales, ya que el RIGI plantea un 20% para todo el país, aclarando que siempre que sean competitivos a los precios internacionales», finaliza.