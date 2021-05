Música

La banda de Los Ángeles acaba de vender sus canciones por 140 millones de dólares. Como ya lo han hecho otros músicos, es una forma de obtener ganancias ante el fuerte retroceso en la comercialización de formatos físicos y los escasos beneficios que obtienen de las plataformas digitales.

Hace más de una década se convirtió en una tendencia entre los músicos: entregar sus cancioneros a compañías en busca de un beneficio que ya no obtienen por la venta de discos, y ahora tampoco por los conciertos en época de Covid-19.

Esta vez le tocó a Red Hot Chili Peppers, que vendió en ese paquete clásicos como Give It Away, Under the Bridge, Dani California y Knock Me Down a la compañía Hipgnosis Songs Fund, la misma que compró los derechos por la música de Neil Young. A partir de ahora, la banda californiana y sus sellos solo serán los propietarios de las grabaciones.

Entre los artistas que eligieron este tipo de transacción en los últimos tiempos, se encuentran también Shakira, Paul Simon, Bob Dylan y David Crosby, quienes también firmaron por sumas millonarias esta cesión. De todas formas, la misma se refiere exclusivamente a los derechos editoriales de las canciones.

Rose Bouzon