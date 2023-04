Fiestas marianas – Abril 2023

De los primeros discípulos “tomemos la valentía para afrontar las nuevas situaciones, tratando de dar una respuesta cristiana a los desafíos”, invitó el Obispo.

El martes 18 de abril, tercer día del Septenario en honor de la Virgen del Valle, rindieron su homenaje el Poder Ejecutivo provincial y municipal, durante la Misa central presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, en la Catedral Basílica y Santuario mariano.

Participaron de esta ceremonia litúrgica el gobernador, Lic. Raúl Jalil, acompañado de miembros de su gabinete, entre ellos el Secretario de Gabinete del Gobierno provincial, Guillermo Eduardo Dalla Lasta; y los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, CPN Juan Cruz Miranda, y de Agua, Energía y Medio Ambiente, CPN Lucas Zampieri; y el Secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad de la Capital, Dr. Fernando Monguillot, entre otras autoridades.

En el inicio de su homilía, el Obispo rogó a nuestros gobernantes “que la Madre celestial los cubra con su manto y acompañe en el desempeño efectivo y fiel de sus respectivas funciones”.

Al reflexionar sobre la dimensión misionera de nuestra vida de bautizados, afirmó que “la tarea misionera es la que enciende por primera vez el fuego de la fe en una persona o en un pueblo. La Iglesia es consecuencia de la Misión, no causa. Cuando el Evangelio es debidamente encarnado por los que lo reciben, nace la Iglesia. No hay cristiano sin Iglesia, de la misma forma que no hay discípulo sin ser misionero”.

Asimismo, subrayó que “la Misión está dirigida a la propia comunidad católica, para que se redescubra como colectividad viva y atractiva. También se dirige a los católicos bautizados pero alejados de la Iglesia, y a las clases dirigentes que se desenvuelven en los diversos espacios sociales, políticos, culturales y económicos de la sociedad”.

Y agregó que “con la Misión se pretende llegar incluso a las personas indiferentes, que viven en los ámbitos socioculturales en los que Jesucristo por lo general está ausente: el hogar, el colegio, la universidad, el centro de investigación científica, y también en el ámbito del arte, el deporte, las nuevas tecnologías de comunicación e información, y en general, la familia humana sin exclusiones”.

También consideró que “para que sea eficaz, la Misión debe partir de la propia realidad social y cultural de las personas, las comunidades y los pueblos y tener presentes las experiencias misioneras ya realizadas en el pasado.

En otro tramo expresó que “para los apóstoles y demás discípulos creer en Jesús supuso un cambio importante en su vida. Por una parte su vida se llenó de sentido. La esperanza iluminó sus corazones. Pero, por otra parte, se vieron obligados a cambiar sus valores, su forma de entender la vida, sus relaciones con las demás personas. Desde Jesús todo cobraba un sentido nuevo”.

Y exhortó a que “de ellos tomemos la valentía para afrontar las nuevas situaciones, tratando de dar una respuesta cristiana a los desafíos. Procuremos no dejarnos llevar por el ‘siempre se hizo así’, de ser críticos con nosotros mismos y con nuestra historia, de no dar nada por supuesto y de buscar siempre inspiración en el Evangelio, que es el mismo Jesús, Muerto y Resucitado, para seguir pasando a las futuras generaciones la llama del Evangelio en toda su fuerza y pureza”.

Por ello pidió a la Madre del Valle que nos ayude “a aceptar la exigencia de tu Hijo Jesús que debemos nacer de nuevo, y que hagamos el esfuerzo por lograrlo día a día por medio de la oración asidua, la caridad para con nuestros prójimos, la cercanía con los que sufren por diversas causas, la honestidad en nuestro obrar, la docilidad a las enseñanzas divinas, el cultivo de las virtudes cristianas y siendo artífices de la paz”.

Los alumbrantes participaron de los distintos momentos de la Liturgia leyendo la Palabra de Dios y acercando los