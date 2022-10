Música

La banda de K-pop se reunirá dentro de unos tres años después de que cada miembro haya cumplido el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

La discográfica de BTS, BigHit Music, anunció que las estrellas de ‘Permission to Dance’ finalmente están avanzando en sus planes para cumplir con el servicio militar obligatorio de su país, empezando por el miembro mayor, Jin.

“Tras el fenomenal concierto de apoyo a la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada individuo se embarca en esfuerzos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de servir“, comenzó su representante.

“Jin iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a finales de octubre. Entonces seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano”.

En Corea del Sur, todos los ciudadanos varones sanos de entre 18 y 28 años deben servir en las fuerzas armadas durante al menos 18 meses; sin embargo, a las estrellas de BTS se les permitió retrasar su reclutamiento hasta los 30 años.

Los representantes de BigHit Music insistieron en que, desde la creación de BTS, se han centrado en “el momento clave en el que sería posible respetar las necesidades del país y que estos jóvenes sanos sirvieran con sus compatriotas, y eso es ahora”.

A Jin -que cumple 30 años en diciembre- le seguirán los miembros de su banda RM, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook, que tienen la intención de realizar el servicio militar “según sus propios planes individuales”.

“Tanto la compañía como los miembros de BTS están deseando volver a reunirse como grupo en torno a 2025 tras su compromiso de servicio”, concluye el comunicado. “Yet To Come (The Most Beautiful Moment) es más que un tema de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS”.

Las estrellas del K-pop habían anunciado que iban a hacer una pausa indefinida en junio.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –