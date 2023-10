Los candidatos a intendente de la Capital cruzaron sus propuestas en el debate

El candidato de La Libertad Avanza, Varela, apuntó a la cantidad de «secretarías superpuestas en sus funciones» del municipio, cuestionó la precarización laboral y aseguró que «el Plan Estratégico 2030 no tiene determinados los recursos, las modalidades ni la transparencia». «Si bien existen los hechos, no son de calidad. Las deficiencias de las obras están a la vista, lo manifiestan todos los vecinos», dijo en alusión a Saadi, aunque no lo nombró directamente.

Por otra parte, en materia de Seguridad, propuso trabajar en conjunto con la Provincia en «una modernización de la Policía». «Hay leyes de más de 50 años que dejan al policía en una inseguridad jurídica», dijo y propuso generar siete delegaciones de la Guardia Urbana en los siete circuitos, además de imponer la obligatoriedad de un examen toxicológico semestral «para que todos los funcionarios nos comprometamos en la lucha contra el narcotráfico». También ironizó respecto de las cámaras de seguridad que destacó el intendente Saadi en un momento: «¿Instalaron 1.000 cámaras? Fui víctima de un hecho en el que me atacaron el auto y no funcionaba ninguna cámara. Sé por mi experiencia como policía que muchas no funcionan», comentó.

Saracho, del FITU, cuestionó permanentemente al municipio por la precarización laboral, atacó las propuestas libertarias y propuso pase a planta permanente para precarizados. Además, advirtió que JPC le «facilitó» la sanción de ordenanzas al oficialismo en el CD, al igual que leyes en la Legislatura provincial.