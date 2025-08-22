El dirigente Carlos “Kiki” Olveira fue imputado por usurpación de autoridad, luego de que la Corte de Justicia determinara que no podía haber regresado al Concejo Deliberante de Los Altos en las condiciones en las que lo hizo.

Según el fallo judicial, Olveira únicamente podría haber accedido a una banca por vía judicial o a través de una nueva elección, pero no por el mecanismo que utilizó.

De este modo, el Concejo Deliberante de Los Altos queda conformado por los ediles Moreyra, Reynoso, Fernández, Lobo y Carrizo.

La resolución deja en claro que la vuelta de Olveira al cuerpo legislativo fue irregular, configurando un caso de usurpación de un cargo que no le correspondía.