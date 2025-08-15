La obra del nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la localidad de Los Altos (Departamento Santa Rosa) se encuentra con un importante avance de obra, según informan técnicos del Ministerio de Hacienda y Obra Pública que realizaron una visita de inspección.

Esta novedad abre las expectativas para que, en el corto plazo, esta importante localidad del Este provincial cuente con un espacio moderno y equipado para brindar cuidado, contención y estimulación a los niños y niñas.

La obra, que ya está en su etapa final, es posible gracias al trabajo conjunto entre el municipio de Los Altos y el Gobierno de la Provincia de Catamarca, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, que de esta manera reafirman su compromiso con el bienestar y el futuro de la comunidad de Los Altos.