Música

Las artistas lanzaron un remix de la canción «Girl, so confusing», que pertenece al nuevo álbum de la cantante británica, «Brat».

Las cantantes, que a menudo son comparadas y rivalizadas por la industria musical, publicaron su primera colaboración.

En “The girl, so confusing”, Charli canta: “La gente dice que somos parecidas, dicen que tenemos el mismo cabello. Hablamos de hacer música, pero no sé si es honesto”.

En la nueva versión, Lorde responde con la estrofa: “Sinceramente, me quedé sin palabras cuando me desperté con tu nota de voz. Me dijiste lo que sentías, vamos a resolverlo en el remix“

[embedded content]

La cantante neozelandesa elogió el sexto álbum de Charli y asistió a su show en Brooklyn.

Este es el tercer remix de Brat, después de “360” con Yung Lean y Robyn, y “Von Dutch” con Addison Rae.

Hace unas semanas, Charli XCX lanzó Brat deluxe con tres nuevas canciones.