Entretenimiento

Durante una entrevista con el podcast The Recovery, Lily Allen reveló que cuando fue telonera de Miley Cyrus durante la gira Bangerz en 2014 empezó a consumir drogas porque sentía una enorme presión para bajar de peso.

“Estaba pasando un período en que quería volver a ser una estrella del pop. Pero siendo telonera de esta chica fue difícil. La encontraba mucho más atractiva de lo que yo me sentía entonces. No me sentía en lo absoluto una estrella pop”, reveló.

Así, impulsada por la desesperación, Allen comenzó a tomar una droga para ayudarla a bajar de peso y se volvió adicta. “Cuando la tomaba me sentía invencible y podía estar horas y horas trabajando y verme como yo quería”, explicó. En medio de tanta angustia y desesperación logró pedir ayuda profesional y finalmente recuperarse. “Me costó mucho, pero decidí volver a hacer un tratamiento para recuperarme. Tengo que estar sobria sobre todo, por mis hijas“, aseguró.

En 2020, Allen se casó en Las Vegas con su pareja David Harbour, el actor de Stranger Things.

Yamila Pagani