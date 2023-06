La directora provincial de Epidemiología, Claudia Espeche señaló que se registró

un pequeño aumento de casos de Covid en la provincia y si bien no es significativo

por el momento, se continúa con la vigilancia.

“Nosotros continuamos con la vigilancia en todo lo que es respiratorio como Covid,

Influenza y demás y de momento no hay un aumento de casos significativos de

Covid, si se sostienen alrededor de 2 a 10 casos semanales, si estamos viendo

que quizás en las semanas anteriores estaba todo más tranquilo con uno o dos

casos por semana y en esta semana ya van aumentando los casos”, expresó en

diálogo con Radio Valle Viejo.

En esa línea, agregó que “algunos pacientes internados en centros privados,

pacientes adultos mayores en general con alguna comorbilidad que requiere un

nivel de atención distinto”.

“Estamos tratando de fortalecer los circuitos porque nos hemos relajado bastante y

por ahí ya no se requiere tanto el hisopado como se requería antes, entonces

necesitamos fortalecer eso, necesitamos que se hagan las consultas para ir viendo

el comportamiento de este virus en este año que es algo que vamos evaluando

año a año ya que va modificando su dinámica entonces es importante vigilar eso”,

aseguró.

Además, añadió que “así que estamos atentos, nada alarmante, nada que

preocupe, pero obviamente el clima ayuda a la circulación de las enfermedades

respiratorias y el Covid no está exento a eso, entonces estamos visualizando

algunos casos que van a apareciendo”.

“Nosotros estamos en contacto con los establecimientos privados, la vigilancia en

sí se enfoca más a los casos internados como para ir evaluando estas condiciones

que generan otro requerimiento de atención médica para ver si hay algo inusual y

de momento no hay nada inusual en estos pacientes”, indicó.

Asimismo, comentó que “estamos fortaleciendo lo que son las estrategias de

ambulatorios, tenemos tres establecimientos que les llamamos Unidades de

Monitoreo Ambulatorio que nos permite ir conociendo que es lo que pasa en la

población ambulatoria que no requiere internación y esos son el San Juan, el

hospital de niños y el CAPS Acuña. Con ellos estamos fortaleciendo de que

empiecen nuevamente con los hisopados en pacientes respiratorios para ir viendo

cuál es la tendencia, si aumentan los casos de Covid, si está circulando influenza”.

“De momento no vemos nada complicado, si estuvimos con brotes del virus

sincicial en los más pequeños que afortunadamente es algo que se está

amesetando, no siguió en aumento, pero como digo fortalecer lo que es la

vigilancia en ambulatorios que a veces como son casos más leves ya dejamos de

lado el hisopado”, apuntó.

Recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones, Espeche señaló que “las recomendaciones son

las habituales para todo tipo de patologías respiratorias, tener una conducta de

higiene en ese sentido, seguimos recomendado el uso de barbijo en personas que

tienen síntomas, sabemos que el barbijo limita bastante la transmisión, el lavado

de manos, el uso del alcohol en gel en caso de que no tengan acceso al lavado de

manos”.

“Estamos en una época de frío donde empezamos a estar un poco más

encerrados, entonces por ahí tener en cuenta que haya un poco de ventilación y

siempre proteger a los más pequeños, a los adultos mayores y a todas las

personas que tienen alguna otra patología donde sabemos que estos cuadros

pueden llegar a complicarse”, afirmó.

También dijo que “nosotros también venimos evaluando las coberturas de

vacunación, más del 80% de la población no se aplica la vacuna contra el Covid

hace más de seis meses y que están requiriendo un refuerzo de la vacuna, hay

que tener en cuenta esto sobre todo las personas con riesgo”.

Dengue

Sobre los casos de Dengue, la director de Epidemiología, Claudia Espeche señaló

que la baja de casos se debe a que estamos en época invernal, pero que hay que

mantener los cuidados para no tener gran cantidad de mosquitos en el verano.

En ese sentido, comentó que “afortunadamente en la última semana tuvimos solo

un caso de dengue registrado, la verdad que dentro de todo se supo controlar el

brote a comparación de lo que le tocó pasar a provincias vecinas, pero siempre

insistimos en que no hay que bajar los brazos, sabemos que el dengue es una

actividad continua, ahora toca aprovechar esta temporada invernal para fortalecer

los cuidados para que no tengamos gran cantidad de mosquitos en circulación

para el próximo verano porque estimamos que habrá nuevos brotes”.