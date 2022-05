El bloque de diputados de la UCR presentó un pedido de informe dirigido al Ministerio de Hacienda, con el propósito de que indique el estado de las cuentas del Estado provincial y de diversos municipios del interior.

El objetivo de la iniciativa es saber si organismos del Poder Ejecutivo y los intendentes de El Rodeo, Fray Mamerto Esquiu, Tinogasta, Fiambala, Paclin y Santa María, depositaron fondos públicos en Adhemar Capital, RT Inversiones, y otras financieras.

“Las peores predicciones se están confirmando, la tolerancia de la sociedad está llegando a su límite y se observa con profunda preocupación como la no intervención del eEtado está afectando las garantías constitucionales de los eventuales damnificados. Esta no intervención, se cristalizó, cuando en pleno desarrollo de la actividad, y habiendo alcanzado notoriedad las inexplicables ganancias, el Poder Ejecutivo se limitaba solamente a cobrar algunos impuestos. No se investigó en profundidad, cuál era el funcionamiento de las financieras, y hoy se están evidenciando las consecuencias”, señala el proyecto.

Y agrega: “Al escándalo del Juzgado Federal y la denuncia de los Tribunales de Córdoba; la denuncia de la adulteración de los asientos en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria y de Mandatos de la provincia de Catamarca, se suma el comentario generalizado de la existencia de dineros públicos provinciales y municipales en las financieras Adhemar Capital Y RT Inversiones entre otras, lo cual obliga a arbitrar los medios para que el Poder Ejecutivo de certeza de tenencia y disposición y buena administración de los recursos del estado. De confirmarse, sería un escándalo de corrupción sin precedentes. Entendemos que es necesario que el Ministerio de Hacienda informe sobre el estado de las cuentas públicas y las transferencias realizadas a los municipios. Cuánto dinero tiene en las cuentas bancarias y cuanto rendido ante el Tribunal de Cuentas de la provincia”.