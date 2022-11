Los bloques legislativos de la oposición decidieron no aceptar la invitación del Gobierno para continuar el diálogo que había comenzado en agosto. Ante la negativa de la oposición, el Gobierno bajó la reunión que estaba prevista para hoy y comunicó que en el encuentro no iban a estar ni el gobernador Raúl Jalil ni el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda.

El viernes último el asesor general de Gobierno, Nicolás Rosales Matienzo, había enviado una nota a los presidentes de los bloques de Diputados y Senadores para invitarlos a una reunión para el fortalecimiento del diálogo que iba a realizarse hoy a las 19 en Casa de Gobierno. El encuentro era la continuidad de otro que se había realizado a fines de agosto, con la particularidad de que en esta oportunidad el Gobierno confirmaría la fecha de elecciones.

Tras recibir la nota, algunos diputados ya habían dado indicios en sus redes de que no estaban de acuerdo con asistir, tal el caso del diputado José «Chichí» Sosa y la diputada Juana Fernández. Finalmente ayer, el interbloque de Juntos por el Cambio y Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) confirmaron que no concurrirían a la reunión por el incumplimiento de compromisos que habían sido acordados en la primera reunión y por la falta de respuesta del Gobierno a pedidos de informe que se enviaron a ministras y ministros.

A través de una nota dirigida al Gobernador, que lleva la firma del presidente de bloque, Luis Lobo Vergara, y su vicepresidenta, Juana Fernández (UCR), indican: «Hemos intentado por distintos medios lograr una plática sincera, que colabore en la detección de las prioridades que haya que atender para solucionar los problemas reales y urgentes de la gente; y que sea fundamentalmente eficaz para los objetivos del desarrollo integral de nuestra provincia.

Luego de varios pedidos de audiencia a sus ministros, sin haber obtenido respuesta alguna, y demostrando amplia predisposición al diálogo, accedimos al desayuno de trabajo convocado por el Gobernador el pasado 29 de agosto, con la expectativa de abordar temas que consideramos prioritarios para la ciudadanía. Acordamos salud, educación, minería y medioambiente. Los compromisos asumidos no fueron cumplidos, a pesar de haber realizado las gestiones pertinentes para ello», señalan.

«Nosotros seguimos abocados a la agenda de la gente. Como lo preveíamos, en algunas áreas con grandes dificultades, la situación se agravó por no ser resueltas oportunamente», argumentan.

«Más allá de la foto que le sirvió momentáneamente al Gobernador, consideramos que (el diálogo) fue infructuoso hasta el día de hoy, por la falta de predisposición al trabajo conjunto para dar las respuestas necesarias. Quedaron inconclusos los planteos en el referido encuentro», siguen.

Por último, Lobo Vergara y Fernández señalan que luego de un análisis con los integrantes del bloque consideran «inconveniente participar de una nueva convocatoria que pueda fortalecer el diálogo efectivamente, cuando éste no es sincero ni constructivo. Creemos que no es oportuno otro encuentro en función de que aún no se han cumplido los compromisos asumidos con anterioridad».

El diputado Hugo Ávila (FAC) también confirmó que no iba a asistir a la reunión. «Yo había solicitado que se deje de criminalizar la protesta laboral y todavía se persigue al personal de la Salud. Había pedido que se mejoren los salarios, que haga un esfuerzo el Gobierno y todavía no lo ha cumplido. Se había acordado que se iba a trabajar para la provincialización de YMAD y después el presidente de la empresa salió a desmentir esa posibilidad», señaló en declaraciones a EL ANCASTI.

«La visión que tenemos de la política minera es totalmente distinta. Se sigue subfacturando las ventas de Livent y el Gobierno mira para otro lado. Creo que hay dos visiones y dos modelos en pugna que es imposible que uno pueda llegar a algún acuerdo, lo que queda es la confrontación electoral de los dos modelos. Cuando nos sentamos con Jalil acordamos varias cosas y no cumple, es como que nos toma el pelo», afirmó.

En el encuentro estaba previsto que el Gobierno defina el misterio de la fecha de las elecciones, pero la oposición dejó que el Gobernador lo anuncie con el oficialismo. Hay que recordar que el intendente Gustavo Saadi se mostró en contra de que las elecciones sean en octubre.