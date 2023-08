La convencional nacional Clara Oliva, quien participó del encuentro de referentes

convocado por la presidenta del Comité Capital, Juana Fernández, no dudó en

cuestionar las actitudes del titular provincial del partido centenario, Alfredo

Marchioli, antes de las elecciones PASO. La dirigente señaló que el

exprecandidato a intendente de la Capital rompió la confianza de la militancia y

priorizó su “kiosquito”.

En diálogo con RadioOne, comentó que fue contundente en esa reunión.

“Lamentablemente, hemos perdido la confianza en el presidente del partido”. Oliva

recordó lo que fue el proceso antes del cierre de listas, donde Marchioli se anotaba

como precandidato a gobernador. Sin embargo, “él ya sabía que no era y nos

seguía mintiendo”. “Haber tratado así a la dirigencia del interior terminó con la

confianza”, dijo, para mencionar que ahora el problema es que “la dirigencia no

está con ganas de trabajar”. “Marchioli no trabajó por un proyecto colectivo, se fue

directamente al kiosquito, la línea interna de él”, disparó Oliva.