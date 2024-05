El exsecretario de Deportes de la provincia actual presidente del Club atlético Policial, Daniel Lavatelli, criticó al gobernador Raúl Jalil, en su cuenta de la red social Facebook.

Según Lavatelli, habrían ido hasta la sede de Desarrollo Social de la provincia, en busca de módulos alimenticios y le habrían respondido que no se encontraban entregando por faltante de los mismos.

Su posteo:

Raul Jalil dice que la situación está mejorando. Pero resulta que los militantes recurrimos al ministerio de desarrollo social para ayudar a familias que no tienen nada para comer (absolutamente nada) y nos dicen que no hay módulos alimentarios, que no se está comprando nada. Es una locura, hay casos de emergencias que tiene que ser solucionados. A menos que la estén guardando como Milei.

¿Que mejora?….