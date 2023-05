El fiscal Laureano Palacios compareció ante el Tribunal de Enjuiciamiento para defender su actuación en el caso del asesinato de Juan Carlos Rojas. Explicó por qué permitió el velatorio antes de ordenar una segunda autopsia y negó cualquier mal desempeño.

El fiscal Laureano Palacios, acusado de mal desempeño en la investigación del asesinato del ex ministro Juan Carlos Rojas, presentó su defensa ante el Tribunal de Enjuiciamiento. En su declaración, Palacios explicó las decisiones tomadas en las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo y su posterior entrega a la familia para el velatorio.

Palacios señaló que, según la primera autopsia, no se encontraron elementos que indicaran la necesidad de retener el cuerpo por más tiempo. Además, mencionó que los familiares deseaban velar a Rojas y darle una sepultura digna, especialmente por tratarse de una figura pública. Fue después de entregar el cuerpo a la familia que recibió una llamada de la Dra. Daniela Miranda Zar, quien informó que la causa de muerte era un traumatismo de cráneo, tratándose de un hecho violento.

Testimonio de Palacios:

“Cuando corté comunicación con ella, y por una cuestión de ocupación, más que de preocupación, hablo con su jefe jerárquicamente superior, el Dr. Sebastián Vega. Le cuento de la situación, lo noto molesto porque no había participado de la autopsia. No sé si fue una cuestión de falta de comunicación entre los forenses, no lo sé (…) Recién pasadas las 12 de la noche me habla el Dr. Vega y me da su punto de vista; me dijo que él se inclinaba por un homicidio, producto de haber visto las fotos por WhatsApp”.

«Tenía las dos posiciones en común con la del Dr. Vega y la Dra. Zar. Sabiendo eso, de forma unilateral, tomé la decisión en un nuevo decreto ordenando la segunda autopsia, donde pedí que participen los médicos de mayor experiencia, como es el doctor Sergio Andrada, la doctora De Marcos, que también se notificó para la familia, y la parte interesada».

“Una frase que quiero que quede clara para decir qué tipo de persona soy: ‘Los jurys son para fiscales corruptos”’. Yo no soy ningún fiscal corrupto. Quiero que eso quede claro”.