El Municipio de la Capital, junto a la Fundación Inspirar, presentaron “Emprende entre pares”.

La Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, presentó oficialmente mediante una conferencia de prensa, el programa “Emprende entre pares”, una iniciativa orientada a acompañar a emprendedores con proyectos en marcha en el desarrollo y fortalecimiento de sus negocios.

En esta primera edición, el ciclo se desarrolla bajo el eje “Canvas en acción: claridad y foco para crecer”, una propuesta metodológica práctica que busca brindar herramientas concretas para ordenar modelos de negocio, revisar estrategias y mejorar la toma de decisiones.

El programa surge de una articulación entre el municipio y la Fundación Inspirar, en el marco de una estrategia más amplia de fortalecimiento del ecosistema emprendedor local, sumando además el trabajo conjunto con el Municipio de Junín y el acompañamiento de instituciones como la Red de Innovación Local.

Durante el lanzamiento, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó la importancia de generar alianzas estratégicas en el contexto actual: “Hoy los emprendedores están atravesando un momento difícil, donde necesitan sostenerse, reinventarse y crecer. Creemos firmemente que los municipios que trabajen consolidando alianzas estratégicas sostenibles y propongan herramientas innovadoras, van a abrir un camino para fortalecer el ecosistema emprendedor”.

Además, remarcó que el programa apunta a mejorar la competitividad de los emprendimientos: “Ser competitivos hoy es lo que nos permite sobrevivir y crecer, y este tipo de herramientas apunta directamente a eso”.

Un programa con enfoque práctico

Por su parte, la integrante del equipo técnico, Stella Torres, explicó que el diferencial del programa radica en su aplicación directa: “Lo que queremos es trabajar con emprendimientos en marcha y brindar herramientas que tengan una aplicación directa al negocio. Cada encuentro está pensado para que los participantes puedan implementar lo aprendido de manera concreta”.

En la misma línea, Valeria Mamanis detalló la dinámica del ciclo: “La capacitación consta de cinco encuentros con modalidad híbrida: una instancia virtual con el capacitador y luego un espacio presencial de trabajo práctico. La idea es que cada emprendedor finalice con un trabajo concreto que refleje lo aprendido”. El objetivo es que al finalizar cuenten con un modelo de negocio completo y trabajado”.

Metodología y alcance

Entre sus principales objetivos del programa se destacan: Ordenar y fortalecer modelos de negocio existentes, Reducir la “soledad emprendedora” mediante el trabajo colaborativo, Mejorar la competitividad y sostenibilidad de los proyectos, Generar redes de contacto entre emprendedores locales y de otras ciudades . Además, se promoverá el intercambio con emprendedores del Municipio de Junín, permitiendo compartir experiencias y aprendizajes en tiempo real.

La convocatoria está dirigida a emprendimientos vinculados al turismo, la cultura, la economía sustentable y los sectores tecnológicos, con un cupo limitado y selección previa.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril. Toda la información sobre requisitos e inscripción se encuentra disponible en el siguiente link: https://fundacioninspirar.org.ar/ciclo-capacitacion-emprendedores-catamarca, y en las redes sociales de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.

Una vez finalizada la etapa de postulación, cada inscripción será evaluada y se informará el resultado tanto a quienes hayan sido seleccionados como a quienes no queden en esta instancia.