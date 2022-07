Para responder de manera inmediata ante un pedido de los vecinos que requieran

algún tipo de asistencia en lo que refiere a elementos ortopédicos, la Municipalidad

de la Capital lanzó un programa para responder ante este tipo de circunstancia.

Fue así, que el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad lanzó el

programa “Ayudarte”, que consiste en un banco de ayudas técnicas para facilitar el

acceso a elementos ortopédicos para quienes lo necesitan.

El banco funcionará en Obispo Esquiú 50, donde se recibirán los pedidos de

quienes requieran elementos como sillas de ruedas, trípode, cama ortopédica,

colchones especiales, etc., a los cuales se podrá acceder mediante mínimos

requisitos que permitan responder de manera inmediata.

Asimismo, se fijó que los elementos se cederán según la necesidad de cada

paciente, esto es temporalmente si se trata de un problema transitorio o

permanente si es por una afección crónica.

El lanzamiento se realizó con la presencia de representantes de diferentes

entidades del medio, a las cuales el intendente Gustavo Saadi les pidió que “nos

sigan acompañando porque son ustedes los que saben, mejor que nosotros, qué

es lo que podemos hacer para las personas con discapacidad”.

Participaron del acto APIFADYM, ACASO, Down Catamarca, APPAC, TDAH

Catamarca, Corazón con Agujeritos, APANE, La Suerte de Tenerte, Utopías

Catamarca, Dislexia Catamarca, Neurodiversidad Catamarca.

Requisitos

Para acceder a “Ayudarte”, se deberá presentar fotocopias del DNI del solicitante,

en el caso de ser menor, fotocopia del padre o tutor. Fotocopia del DNI del

garante, Negativa de ANSES, verificado de domicilio renovado cada seis (6)

meses, certificado Único de Discapacidad (C.U.D.), no siendo un requisito

excluyente y la firma de contrato de comodato.