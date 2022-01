Música

Lana Del Rey adelantará una nueva canción llamada ‘Watercolor Eyes’ en el programa ‘Euphoria’ de la próxima semana.

Los fans de la cantante de “West Coast” han especulado con la posibilidad de que Lana haya grabado un tema para un episodio del exitoso drama adolescente que pertenece a HBO.

Y ahora, un tráiler del tercer episodio de la segunda temporada ha proporcionado un fragmento de la canción en cuestión.

El próximo episodio se emitirá a partir de las 21:00 horas del domingo 23 de enero.

Lana, de 36 años, sigue los pasos de Labrinth al contar con material original en la serie, protagonizada por Zendaya como la problemática adolescente Rue Bennett. La propia Zendaya puso su voz a una versión de ‘All For Us’ de Labrinth para la primera serie.

El cantautor, de 33 años, fue nombrado compositor principal de la primera temporada por el showrunner Sam Levinson después de que le ofreciera el trabajo mientras estaba trabajando en su álbum de 2019, ‘Imagination & the Misfit Kid’.

Mientras tanto, Lana admitió recientemente que la música es algo que consigue hacer “entre” su “poesía y “hacer el amor”.

Al recibir el premio a la Artista de la Década en los premios Hitmakers de Variety en noviembre, dijo: “He tenido mucha suerte de seguir a mi musa durante los últimos 18 años, desde que tenía 18 años¨. Y agregó: “A veces eso me ha llevado muy lejos de la música, a otros medios y a otras oportunidades de trabajo que no tienen nada que ver con las artes. Soy muy flexible y lo que he llegado a entender es que si sigues lo que te interesa, acabarás siendo el más creativo en ese campo. Incluso si consigues un trabajo de 9 a 5 después de haber obtenido el premio de la década, tienes que hacer lo que te parezca correcto¨.

Guillermina Sanchez