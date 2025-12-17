En el marco de su agenda de trabajo, el gobernador Raúl Jalil completó una nueva instancia de diálogo con representantes de la empresa Lake Resources.

El mandatario provincial junto al ministro de Minería, Marcelo Murúa, recibió a David Dickson, CEO de la firma, y Bárbara Cozzi, Country Manager, para analizar el avance del Proyecto Kachi y el estado del Informe de Impacto Ambiental, que continúa su proceso administrativo con vistas a la aprobación final.

En ese contexto, se repasaron los distintos aspectos técnicos y ambientales del emprendimiento, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el desarrollo de proyectos mineros en la provincia.

Además, las autoridades de la empresa se reunieron con el ministro de Ambiente, Energía y Agua, con quién evaluaron alternativas vinculadas a la energización del proyecto, en línea con los requerimientos de sostenibilidad y eficiencia que se analizan para este tipo de iniciativas.

Lake Resources tiene cerca de 165.000 hectáreas en Catamarca para desarrollar proyecto de salmuera de litio. Su iniciativa más importante es Kachi, ubicado en Antofagasta de la Sierra, donde los estudios arrojaron una vida útil estimada de 25 años, con potencial de expansión, y en su primera fase apunta a producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería. El mismo se perfila como una de las principales fuentes de litio de alta pureza en Argentina, con potencial para abastecer la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable.