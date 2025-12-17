Con un plan de exportación en marcha hacia Chile y Uruguay, la empresa catamarqueña Ferchetto da un paso importante en la apertura de nuevos mercados y en la proyección internacional de su innovador vaso de vidrio soplado, inspirado en la clásica botella de gaseosa cortada utilizada para preparar fernet.

En ese contexto, el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, junto a la secretaria de Relaciones Internacionales de Catamarca, mantuvieron un encuentro con representantes de la firma, donde se destacó el camino recorrido y el potencial de crecimiento regional de esta marca 100% catamarqueña.

Durante la reunión se puso en valor la exitosa participación de Ferchetto en el Programa Argentina Exporta, impulsado por el Ministerio en articulación con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, una herramienta estratégica que acompaña a las empresas locales en su proceso de internacionalización.

Este avance consolida a Ferchetto como un caso de éxito del ecosistema emprendedor de Catamarca y reafirma el compromiso del Gobierno provincial de seguir generando oportunidades para que más productos locales conquisten nuevos mercados y lleven el sello catamarqueño al exterior.