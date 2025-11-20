El gobernador Raúl Jalil arribó este miércoles a Laguna Blanca para recorrer las obras de reconstrucción del pueblo que meses atrás fue arrasado por una tormenta. Los ministros de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, y de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, y el intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, acompañaron al mandatario durante el recorrido.

En el lugar, visitó la vivienda de la familia de Cebila Gutiérrez, que sufrió daños severos durante la tormenta de viento, y hoy en día ya registra un avance significativo de recuperación y se espera que esté totalmente reconstruida en diciembre.

La intervención en esta vivienda forma parte de un programa integral que contempla 120 viviendas en ejecución, de las cuales 18 se construyen desde cero, mientras que el resto corresponden a reparaciones de techos y ampliaciones.

“Es un proyecto de autoconstrucción. Además de las obras, estamos instalando tanques solares para que cada vivienda cuente con agua caliente. Es un trabajo conjunto entre la Provincia, el municipio, los caciques y el Plan Arraigo. Hay colaboración de todos los sectores”, detalló el arquitecto encargado de la obra.

En cuanto al progreso general, aseguró que las obras están en un 70% de avance. “Ahora nos enfocamos en reforzar los muros expuestos al oeste y noroeste, que es donde más golpea el viento, y en colocar las aberturas mínimas para reducir el impacto”, agregó el responsable de obra.

Las tareas continuarán durante las próximas semanas con el objetivo de que las familias puedan regresar a sus hogares en condiciones seguras antes del período de lluvias estivales.