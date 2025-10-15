“El kirchnerismo local demuestra una preocupante falta de compromiso con temas de alta sensibilidad social”, señalaron.

El Bloque de la Unión Cívica Radical expresó su preocupación por la ausencia de las autoridades de la Cámara de Diputados en la reunión de Labor Parlamentaria convocada para esta mañana, lo que —según remarcaron— evidencia una falta de compromiso institucional en momentos en que se debía abordar un tema de alta sensibilidad social y política.

En el orden del día estaba previsto el tratamiento del proyecto de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios y candidatos, una iniciativa que, más allá de las diferencias de criterio, interpela la responsabilidad pública, la integridad mental y la capacidad de decisión de quienes conducen los destinos de la provincia.

“Mientras la sociedad reclama transparencia, ejemplaridad y respuestas frente al avance del narcotráfico, el Poder Legislativo no puede dar la espalda ni postergar debates que atraviesan directamente la confianza ciudadana en las instituciones”, señalaron los diputados radicales.

Desde el bloque apuntaron además que el kirchnerismo local “una vez más demuestra que no le interesa debatir ni sancionar normas que evalúen la idoneidad y la responsabilidad de los funcionarios, y que su ausencia refleja una preocupante falta de compromiso con la lucha contra el narcotráfico, al no garantizar la mínima institucionalidad para discutirlo”.

Finalmente, los legisladores de la UCR remarcaron que “mientras miles de familias enfrentan el drama de las adicciones, el oficialismo mira para otro lado”.

“El compromiso con la sociedad se demuestra con trabajo, presencia y responsabilidad. No con ausencias”, concluye el comunicado del bloque.