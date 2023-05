Este lunes el Gobierno Provincial comunicó que se abrirán las inscripciones para acceder a la Tarifa Social, que subsidia el 50% del cargo fijo de la factura de energía y el 100% de los primeros 400 kwh bimestrales (200 kwh mensuales). Con el nuevo empadronamiento, se duplicará el número de usuarios que reciben el beneficio.

A través de conferencia de prensa, que encabezó el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Lucas Zampieri, se informó sobre las acciones del Estado Provincial para mitigar el impacto de las tarifas de energía de los usuarios más vulnerables.

En este marco, se explicó que el miércoles se abrirán las inscripciones en la página www.ecsapem.com.ar para acceder al beneficio que subsidia el 100% de los primeros 400 kwh bimestrales o los 200 kwh mensuales, más el 50% del cargo fijo de la factura de energía. Asimismo, indicaron que si el usuario supera los 1000 kwh bimestrales se suspende el beneficio.

El gobernador Raúl Jalil destacó el lanzamiento de este nuevo empadronamiento de Tarifa de Interés Social. “Este será un gran paso porque 26.000 familias, según nuestros cálculos, podrán acceder a este beneficio y tener un respiro en el pago de las facturas de energía. Vamos a trabajar con los intendentes para avanzar con el beneficio en el interior también”, afirmó el mandatario.

El ministro Lucas Zampieri comentó que los pedidos de Tarifa Social se recibirán a través de la página web de la empresa de energía, pero también de modo presencial en todas las oficinas de la EC Sapem en la provincia. “El beneficio de la Tarifa Social para cada usuario por factura es cerca de $2.700 por factura, lo que implicaría una inversión del Estado Provincial de aproximadamente $70 millones mensuales para asistir a estos sectores más vulnerables”.

El empadronamiento tendrá un período de inscripción de 60 días a partir de este miércoles 17 de mayo, y desde la empresa de energía estiman que la medida alcanzará a más de 26.000 usuarios. Actualmente, cerca de 13.000 usuarios perciben el beneficio de la tarifa social.

Marcela Molina, gerente comercial de EC Sapem, afirmó que “esta es una iniciativa del Ejecutivo provincial para poder acompañar a los usuarios que más necesitan para solventar su tarifa de energía ante los constantes aumentos del precio mayorista nacional”.

Molina también participó de la conferencia junto al vicepresidente de EC Sapem, Héctor Bóscolo, y María Inés Reartes, jefa de Atención al Público de la empresa.

¿Dónde inscribirse?

La inscripción se realiza en la página www.ecsapem.com.ar, empadronamiento 2023 y completando el formulario con los datos y archivos solicitados. También puede realizarse la inscripción en las oficinas de la distribuidora. Completado el formulario recibirá un correo electrónico con la aceptación de la solicitud o con la evaluación para determinar la correspondencia o no del beneficio.

Quienes pueden acceder a este beneficio son los titulares del servicio de energía, cuyo único suministro sea de exclusivo uso residencial. En este grupo se engloban los jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, grupos familiares con ingresos menores a dos salarios mínimos, beneficiarios de planes sociales, monotributo social, entre otros.

Los requisitos son no poseer actividad comercial, no registrar más de un suministro a su nombre, no registrar deuda con la distribuidora, no registrar actas de fraude con la distribuidora.

La documentación a presentar es el DNI del titular del servicio postulante al beneficio, recibo de sueldo de la jubilación, pensión o el beneficio correspondiente, certificado de convivencia e ingreso bruto total.