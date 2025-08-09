Este viernes, pasadas las 14.30 encontraron con vida al senderista José Portugal.

El atleta, de quien no se sabía nada desde hace 13 días fue encontrado este viernes luego de una intensa búsqueda que movilizó a más de 300 personas.

José Nicolás Portugal, un experimentado senderista y runner de 53 años partió solo hacia el Cerro El Morro el pasado 26 de julio en la Capital riojana, y nunca regresó. La búsqueda continúo sin pausa, hasta este viernes. Portugal ya se encuentra recibiendo atención médica.

El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Dr. Miguel Zárate, confirmó la noticia.

Participaron de la búsqueda efectivos de la Policía, Bomberos, Gendarmería, CAPE, Canes, Montada, Infantería, Protección Ciudadana, EDELaR, el Instituto de Servicios Ambientales, municipios de Capital y Sanagasta, el Ministerio de Justicia y el Radio Club La Rioja.

Hasta el momento no hay detalles oficiales sobre el rescate y se espera que en las próximas horas el Gobierno Provincial brinde información sobre su estado de salud y testimonios del equipo que logró dar con él.