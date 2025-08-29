La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca informa que a partir de ahora se incorpora un nuevo sorteo de Quiniela denominado “LA PRIMERA”, que se realizará de lunes a sábados y feriados provinciales en todas las agencias oficiales de la Capital y el interior de la provincia.

El horario de este nuevo sorteo será a las 9.30 horas, con cierre de apuestas a las 9.15 horas, constituyéndose como el quinto sorteo diario junto a los ya existentes.

De esta manera, la programación de la Quiniela de Catamarca queda conformada de la siguiente manera: LA PRIMERA a las 9.30 hs., MATUTINO a las 11.30 hs., VESPERTINO a las 13.30 hs., DE LA TARDE a las 19.00 hs. y NOCTURNO a las 21.00 hs., brindando así más opciones y comodidad a los apostadores, en el marco de la transparencia y continuidad que caracteriza a los sorteos oficiales.

Juegue responsablemente. Prohibido para menores de 18 años.