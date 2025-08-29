La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca informa que a partir de ahora se incorpora un nuevo sorteo de Quiniela denominado “LA PRIMERA”, que se realizará de lunes a sábados y feriados provinciales en todas las agencias oficiales de la Capital y el interior de la provincia.

El horario de este nuevo sorteo será a las 9.30 horas, con cierre de apuestas a las 9.15 horas, constituyéndose como el quinto sorteo diario junto a los ya existentes.

De esta manera, la programación de la Quiniela de Catamarca queda conformada de la siguiente manera: LA PRIMERA a las 9.30 hs., MATUTINO a las 11.30 hs., VESPERTINO a las 13.30 hs., DE LA TARDE a las 19.00 hs. y NOCTURNO a las 21.00 hs., brindando así más opciones y comodidad a los apostadores, en el marco de la transparencia y continuidad que caracteriza a los sorteos oficiales.

Juegue responsablemente. Prohibido para menores de 18 años.

Artículo anteriorLa importancia de las estadísticas para crecer como destino turístico
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor