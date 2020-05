En los próximos días, el sector tabacalero volvería a producir cigarrillos para

abastecer a los consumidores, pero se estima que los “puchos” llegarán a Catamarca

la semana venidera.

Debido a la gran demanda que existe actualmente, El Esquiú.com realizó un

relevamiento para conocer cuándo se podrá conseguir cigarrillos en la provincia.

“Nos comentaron de que el viernes va a empezar la producción de cigarrillos. Van a

autorizar a fabricar durante los fines de semana, en Buenos Aires. Por eso, nosotros

tenemos la esperanza de que una semana después del viernes, podremos llegar a

tener cigarrillos en Catamarca”, comentó Pablo Berrondo, un comerciante del centro.

Con respecto a las cantidades que podrían ingresar, dijo: “Calculo que cuando

empiece a funcionar, va a funcionar el 100%. La gente va a empezar con el consumo

normal, no el consumo de acopio que existe hoy en día, que compran por si acaso no

tengan más. Pienso que cuando se restablezca (la producción y distribución de

cigarrillos) va a volver a la normalidad”.

Además, Berrondo destacó: “No tenemos (cigarrillos) hace una semana, no nos

proveen los distribuidores. En algún momento llegó tabaco y allí se agolpó (gente), se

vendió en un día”.

Por otra parte, el distribuidor Javier Karamaneff remarcó que no se sabe con

exactitud la fecha en que harán envíos de paquetes de cigarrillos a la provincia.

También señaló que las plantas tabacaleras deberán definir la cantidad de operarios

que retornarán al trabajo y cuánto podrán producir.

Las fábricas de cigarrillos frenaron la producción cuando el presidente Alberto

Fernández decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 en marzo.

A partir de ese momento, los atados empezaron a escasear con el paso de los días, y

también hubo un incremento considerable del precio. En Catamarca, los fumadores

debieron recorrer diferentes kioscos y hacer filas extensas para comprar, en algunos

casos, por unidades. Otros optaron por comprar tabaco, papel parar armar y filtros.

La rehabilitación de las plantas de fabricación de cigarrillos debió sortear la traba de

que no se trata, particularmente, de un consumo esencial (por el contrario, el

tabaquismo también es considerado pandemia), pero en la actual situación de

aislamiento obligatorio se tendrá una consideración particular para los fumadores en

función de no generar más factores de angustia o tensión.

Relacionado