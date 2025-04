Este proyecto fue ganador del Presupuesto Participativo con el objetivo de crear un entorno accesible y seguro que fomente la inclusión.

El intendente de la capital, Gustavo Saadi, inauguró un nuevo espacio de juegos en la Plaza Jorge Bermúdez, diseñado especialmente para garantizar diversión y bienestar a los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Este proyecto fue ganador del Presupuesto Participativo con el objetivo de crear un entorno accesible y seguro que fomente la inclusión.

El nuevo espacio cuenta con diversas propuestas de juego, como tambores musicales, paneles interactivos y una red hamaca nido, todos pensados para estimular habilidades sensoriales y motrices de los pequeños. Además, se han incorporado kits de comunicadores para facilitar la interacción entre ellos.

Durante la inauguración, el intendente expresó: «el juego es un derecho fundamental de los niños. Cuando juegan utilizan su creatividad, se divierten, transmiten sus emociones y hacen ejercicio físico. Para nosotros es un derecho fundamental de todo niño y niña. Y por eso es importante este tipo de proyecto”.

En este sentido, el jefe comunal anunció “a partir de ahora, cada vez que pongamos en valor alguna plaza en la ciudad trabajaremos para que incorporen los juegos para niños con TEA. Que hoy tengan la posibilidad de jugar y utilizar su creatividad sin tantas barreras es esencial».

También el intendente destacó las acciones que se están llevando a cabo en las escuelas municipales: «desde el año pasado pusimos maestras integradoras en cada aula para acompañar a cada niño que lo necesite”.

Por su parte, Nadia Díaz, flamante autora del proyecto, comentó: «el proyecto surgió a partir de una experiencia propia y también de una experiencia de Mercedes, que es presidenta de APPAC. Surgió por la necesidad que veíamos de que no había espacios donde ellos pudieran jugar».

«Los hijos de Mercedes cuando eran chicos tenían que ir al río para poder jugar libremente, porque no tenían un lugar seguro. Ahora, con este espacio todos los niños lo van a poder disfrutar, así que por eso fue la iniciativa por la que hicimos este proyecto» contó la creadora.

A su vez, Cecilia Maza Cipolletti, directora de Participación Ciudadana, señaló: «la verdad es que desde hace un tiempo estoy circunstancialmente ocupando este lugar en participación ciudadana y ahora a cargo del presupuesto participativo. Me viene dando profundas satisfacciones. Venimos cumpliendo casi un proyecto por semana de todo tipo, cada uno con su historia: entrega de recursos, inauguración de espacios, capacitaciones y lanzamientos de talleres. Pero este proyecto me moviliza desde un lugar sumamente especial».

«Veo hoy aquí a niñas y niños que hace años fueron pacientes míos. Verlos hoy en este marco tan importante y en vísperas del Día Mundial de la Concientización del Autismo me provoca otro tipo de sentimientos y solo me anima a pedirles que nos involucremos más, que respetemos más, que tengamos más paciencia y seamos más tolerantes. No solo debemos involucrarnos sino también incluirlos en absolutamente todas nuestras propuestas: talleres, huertas, manualidades, actividades recreativas, deportivas y culturales. Además, deben participar en los oficios para mejorar en inclusión social y laboral, permitiéndoles independizarse de la mejor manera posible» concluyó la funcionaria.

Con este pequeño paso, la municipalidad de la Capital avanza hacia una ciudad más inclusiva, más humana y más sustentable. Con el compromiso de lograr la equidad y el derecho al juego se puso en valor este espacio donde los niños con TEA puedan disfrutar sin barreras. En el emotivo acto, Gustavo Saadi prometió redoblar los esfuerzos para cumplir con los ejes de la gestión, garantizando el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

Acompañaron al intendente, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, la administradora de los consejos multisectoriales, Sol Roldán, la directora de participación ciudadana, Cecilia Maza, las diputadas Cecilia Barros y Josefina Herr, la presidenta de la cámara de diputados Paola Fedelli, la presidenta de APPAC Mercedes Balut, entre otras autoridades.