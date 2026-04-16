La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Educación, llevó adelante el taller “Acompañar”, una iniciativa diseñada específicamente para las familias de los estudiantes que inician su trayectoria escolar en el primer grado del Sistema Educativo Municipal (SEM). El encuentro tuvo como eje central fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar, entendiendo que el acompañamiento familiar es determinante en los procesos de alfabetización.

Durante la jornada, se propiciaron espacios de reflexión sobre las metodologías actuales de aprendizaje. Se puso especial énfasis en el Enfoque Equilibrado Integrador con el que se trabaja en las aulas municipales, el cual promueve prácticas respetuosas de los tiempos individuales y procesos cognitivos de cada niño y niña.

Cabe destacar que, durante el encuentro los padres y tutores recibieron pautas sobre la importancia del acompañamiento emocional durante esta etapa y el valor de la lectura compartida como motor de aprendizaje. La intención es que las familias puedan replicar en casa dinámicas que guarden coherencia con la propuesta pedagógica escolar, brindando seguridad y motivación a los alumnos.

La propuesta destacó por su mirada integral, contando con la participación activa de: equipos directivos y docentes del SEM, el Equipo de Fortalecimiento Pedagógico municipal, especialistas en literatura infantil del Plan de Alfabetización del Ministerio de Educación de la Provincia y profesionales en psicología, encargados de abordar el aspecto vincular y emocional.

El intendente de la Capital Gustavo Saadi, fomenta las políticas que potencien una educación de calidad que integra a la comunidad, garantizando que el inicio de la vida escolar sea un proceso acompañado, sólido y afectivo para todos los estudiantes.