La piratería en los eventos deportivos sigue siendo un problema que parece no tener fin a pesar de los intentos de la Comisión Europea por combatirla. Un informe elaborado por Grant Thornton en colaboración con la Live Content Coalition confirma que las retransmisiones ilegales de eventos en directo, como los partidos de fútbol de LaLiga, no solo persisten, sino que aumentaron durante el pasado año. Precisamente, este es un tema candente en nuestro país.

Como decimos, esta situación afecta directamente a organizaciones como LaLiga, que dependen de los derechos de transmisión para sostener su modelo de negocio. En el pasado mes de octubre, su presidente, Javier Tebas, anunció que ya se habían impuesto las primeras multas, además de colaborar con Europol para desmantelar una red ilegal de streaming e IPTV que distribuía más de 2.500 canales de televisión a unos 22 millones de usuarios en todo el mundo.

El 81% de las retransmisiones ilegales siguieron activas a pesar del aviso

Retomando el informe que citan desde LaLiga, se detectaron más de 10,8 millones de transmisiones deportivas no autorizadas durante el 2024, pero la mayoría no fueron eliminadas. Uno de los principales obstáculos para frenar la piratería son los intermediarios digitales, que no responden eficazmente a las solicitudes de eliminación. Según reflejan, el 81% de las retransmisiones ilegales siguieron activas a pesar de haber recibido avisos para su suspensión.

De hecho, solo un 2,7% fueron atendidas en los primeros 30 minutos, mientras que el 20% tardaron más de dos horas en gestionarse. El problema es especialmente grave en los Proveedores de Servidores Especializados (DSP), que recibieron el 52% de las notificaciones en 2024, pero en el 89% de los casos no suspendieron las retransmisiones ilegales.

En cambio, las plataformas en línea ignoraron solo el 2% de las notificaciones, aunque su tasa de reincidencia en la retransmisión de contenido pirata en el mismo día supera el 90% y de media, cada trimestre del año pasado, se enviaron notificaciones a unos 850 DSPs. Todo esto se traduce en que, por el momento, a la Comisión Europea le está costando combatir este fenómeno y tiene mucho trabajo todavía, a pesar de que el piratear futbol cada vez es más arriesgado.

Desde el mes de marzo de 2024, un auto del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona autoriza a LaLiga a identificar a los usuarios que acceden a estos servicios ilegales. Es decir, están obligados a proporcionar datos como la dirección IP, el nombre del titular, la dirección postal y el documento identificativo, lo que abre la puerta a sanciones directas para quienes consuman contenido pirata.

¿Es ilegal el uso de IPTV en España?

El uso de una IPTV en España no es ilegal, teniendo en cuenta que es permitida su retransmisión al usar el sistema a los medios autorizados para ello, de acuerdo con la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

Sin embargo, «sí es ilegal y la ley castiga los delitos contra la Propiedad Intelectual, incluidas aquellas emisiones de material que infrinja la Propiedad Intelectual que se realicen mediante medios de difusión como el IPTV, siempre y cuando se obtenga un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero«, aclara Antonio Ángel Cardador Rodríguez (socio del despacho Cardador y Marín Abogados, despacho dedicado al Derecho Digital y Nuevas Tecnologías).

