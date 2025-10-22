El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, formalizó el traspaso de la Terminal de Ómnibus de Belén a la municipalidad local, mediante la firma de un acta acuerdo que establece las condiciones para su administración, funcionamiento y mantenimiento.

Del acto participaron el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, autoridades del ministerio y el intendente de Belén, Cristian Yapura, quienes rubricaron el documento que otorga al municipio la responsabilidad sobre el cuidado, correcto uso y mantenimiento del moderno edificio recientemente inaugurado.

De esta manera, se promueve la descentralización administrativa y asegurando que la nueva infraestructura cumpla plenamente su función de mejorar la conectividad, el transporte y los servicios para los vecinos y visitantes de Belén.

En el acuerdo, el ministerio, mediante la empresa Catamarca Transporte, se comprometió a realizar el inventario completo de los bienes que integran el edificio de la terminal, mientras que la Municipalidad de Belén asumió la tarea de gestionar los permisos y autorizaciones necesarias para la puesta en funcionamiento del espacio, conforme a la normativa vigente.

