Aguas de Catamarca informó que continúa realizando tareas de mantenimiento y vinculación de un caño de PVC de 200 mm ubicado en Ruta N° 1 esquina Costanera Río del Valle, a raíz de una rotura detectada durante la jornada de ayer.
Desde entonces, el personal operativo continúa trabajando de manera ininterrumpida para completar la reparación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas del mediodía en los siguientes barrios:
San Francisco de Asís, 37 Viviendas y Villa Parque Chacabuco (5 Viviendas y alrededores).
La empresa dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud.
Se recomienda a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.
Para consultas o reclamos, nuestra central telefónica atiende al 0800-888-8255 y vía WhatsApp al 383-4900314.