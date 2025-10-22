Aguas de Catamarca informó que continúa realizando tareas de mantenimiento y vinculación de un caño de PVC de 200 mm ubicado en Ruta N° 1 esquina Costanera Río del Valle, a raíz de una rotura detectada durante la jornada de ayer.

Desde entonces, el personal operativo continúa trabajando de manera ininterrumpida para completar la reparación y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas del mediodía en los siguientes barrios:
San Francisco de Asís, 37 Viviendas y Villa Parque Chacabuco (5 Viviendas y alrededores).

La empresa dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud.

Se recomienda a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.

Para consultas o reclamos, nuestra central telefónica atiende al 0800-888-8255 y vía WhatsApp al 383-4900314.

