A horas de cerrar la presentación de candidatos caminos a las elecciones del 26 de octubre, LLA presentó el listado con el que competirán en la próxima contienda. Los radicales como Francisco Monti, Silvana Carrizo y Juan Pablo Acevedo están incluidos entre los diputados provinciales. Se confirma a Adrián Brizuela como cabeza de lista para diputado nacional.

Según lo informado desde el sector, los listados se conforman de la siguiente manera:

DIPUTADOS NACIONALES

Adrián Brizuela

Myrian Juárez

Ivan López

DIPUTADOS PROVINCIALES TITULARES

1 Aibar Quintar Carlos

2 Reynoso Rocio Valentina

3 Monti Francisco

4 Quinteros Maria Laura

5 Manti Gabriel Mateo

6 Aguirre Alba Carolina

7 Acevedo Juan Pablo

8 Carrizo Silvana

9 Molina Elio Daniel

10 Sanchez Andrea Evangelina

11 Hussein Diaz Joaquin

12 Barrionuevo Andrea

13 Grimas Franco

14 Godoy Guevara Pamela

15 Oviedo Niz Nestor Martin

16 Hontibero Nancy Ramona

17 Arias Heber Federico

18 Ramirez Maria Cecilia

19 Mansilla Yofre Benjamin

20 Noriega Paula

21 Carrizo Nary Arnaldo

SENADORES PROVINCIALES TITULARES

Antofagasta de la sierra

Alamo santos Rafael

Santa Maria

Villagra Martin Gustavo

La Paz

Castillo Javier Leonardo

El Alto

Mansilla Pablo Andres

Capayán

Dominguez Batallan Eliana Andrea

Paclín

Barrionuevo Santiago Arcenio

Tinogasta

Pereyra Mario Daniel

CATEGORÍA INTENDENTES

Santa Rosa- Distrito Los Altos

Barrios Jose Daniel

Pomán – distrito Mutquin

Nieva Crystian Ramón

CATEGORÍA CONCEJALES

Capital

Figueroa Diego Martin

Sopaga Debora Eleonora

Diaz Ceballos David

Castillo Maria Laura

Moreno Mario Enrique

Carrizo Noelia

Garcia Pablo

Valle Viejo

Cabrera Gerónimo

Crespo Corpacci Soledad

Fray Mamerto Esquiu – seccion norte

Barrios Oscar Lorenzo

Seccion centro

Cazuza Nahuel

Seccion sur

Gamboa Aguero Marcelo