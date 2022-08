Luego del encuentro que se concretó esta mañana, en el que sí estuvo presente la ministra de Educación, los gremios docentes se volvieron a reunir para tratar de llegar a un acuerdo salarial, luego que en la reunión anterior con la titular de la cartera de Trabajo, no se arribara a una definición.

Tras no haber un acuerdo de aumento y también por no haber conseguido de la cartera educativa, definiciones concretas se decidió iniciarel lunes 29 y se extenderá por 48 horas. A esto se añadirá una medida similar pero por 72 horas, la semana siguiente, siempre y cuando el Ejecutivo provincial no haga llegar una propuesta salarial superadora a los sindicatos que representan a la docencia