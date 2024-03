La ceremonia de bienvenida de la Facultad de Humanidades a sus ingresantes del ciclo académico 2024 tuvo lugar ayer lunes en el Aula Magna “Prof. Federico E. Pais”, y contó con la presencia del rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano; la decana de Humanidades, Dra. Lilia Exeni; el vicedecano de esta Facultad, Lic. Miguel Márquez, secretarios, directores de departamentos, estudiantes, docentes, no docentes, familiares y amigos de los ingresantes.

Este año Humanidades se prepara para recibir a más de 1200 ingresantes que aspiran a alcanzar sus títulos de grado en carreras presenciales y virtuales de esta facultad.

El rector Arellano les dio la bienvenida a los ingresantes. “Deseo que el camino que ahora inician les permita llegar al tan ansiado título-dijo-. El éxito de ustedes va a ser el éxito nuestro”. “Hoy tengo la inmensa alegría de recibirlos y decirles que esta facultad que han elegido tiene en su decana y en el resto del equipo personas con absoluto y profundo compromiso para atender sus problemáticas y acompañarlos”, agregó.

“Sabemos que es un tránsito difícil porque vienen del nivel secundario, donde no han desarrollado todas las herramientas, todas las capacidades técnicas de estudio, disciplina de trabajo cotidiano. Pero hoy comienza una nueva etapa, en la que sus propias responsabilidades y sus propias convicciones van a ser lo más importante. El plantel docente no docente y el equipo de la facultad están para ayudarlos y acompañarlos, pero las decisiones de fondo son de ustedes”, señaló Arellano.

A su turno, la decana Exeni reflexionó sobre el contexto del país y explicó “la universidad pública es parte constitutiva de esta sociedad, por tanto no está al margen de la difícil situación que atravesamos. Pero los desafíos nos alientan a seguir adelante, por eso nos resulta muy grato recibirlos hoy y valorar la confianza que han depositado al elegir cada una de las carreras de esta universidad y de esta facultad”.

Más adelante los invitó “a recorrer juntos el camino de la universidad pública, gratuita, de excelencia académica e inclusiva, y a valorar el modelo de educación que nos contiene, porque este fortalecerá sus capacidades personales y profesionales”.

“Agradecemos al equipo de la Secretaría Académica, y a todo el personal que ha trabajado en la formación del Trayecto de Ingreso a la Vida Universitaria, especialmente a su equipo docente”.

Posteriormente le cedió la palabra al vicedecano Márquez, quien saludó a los ingresantes en nombre del cuerpo de gestión que integra.

También dio la bienvenida a los ingresantes Franco Castro, presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, quien expreso : «Nuestra función como Centro de estudiantes es transmitir y hacer valer los derechos de los estudiantes, además, escuchar sus demandas y actuar en consecuencia analizando una solución justa y práctica».