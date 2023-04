FERNANDO ROJAS

El hijo de Juan Carlos Rojas le pegó al fiscal Costilla, asegurando que les retacea información.

“Anoche me informaron que iban a realizar esto (la exhumación) sobre el cuerpo de mi padre, y era de esperar. Es un poco doloroso, vemos que nuestro padre no puede descansar en paz, pero veo que es necesario para aclarar muchas cosas que quedaron en evidencia ante el encubrimiento que hubo por parte de la Justicia y de la Policía”.

En declaraciones a “Mañana Central” (Radio Ancasti 98.5 – lunes a viernes de 7 a 10), Fernando Rojas, hijo del malogrado ministro Juan Carlos Rojas, se expresó sobre la medida que podría materializarse en las próximas horas. Le pegó al fiscal Hugo Costilla por la poca información que la familia recibe y dijo que los martes a las 17.30 realizarán las marchas de pedido de justicia por el crimen de su padre.

“Estamos esperando novedades, hay varias novedades que se tienen que dar, hay personas que deberían estar imputadas por falso testimonio, tenemos fiscales y fiscales generales que deberían estar siendo cuestionados porque participaron desde un primer momento”, opinó Rojas hijo, que esta vez le reclamó al fiscal, dejando de lado la postura que hasta acá tenía.

“La poca información que tenemos es por los medios, tenemos un fiscal que casi no nos informa, no sé por qué. Hay que ver cuándo vamos a tener la parte del expediente nuevo, lo que se va agregando, porque a nosotros siempre nos llega muy tarde, y así se nos hace un poco complicado. A esto de las fotos quizás lo habríamos hecho público antes, pero no nos entregaban, por algo no nos entregaban”, declaró.

“Con respecto a Hugo Costilla nos informamos por los medios. No sabemos qué es lo que hace, a quien llama a declarar, cuándo llama a declarar, cuáles son las preguntas que hace, si hay algo comprometido en las declaraciones que toma, los horarios en los que llama a declarar a las personas, así que siempre tenemos que depender de los medios para informarnos”, sostuvo. “No nos informan, no nos dicen, siempre es por los medios. Ese es el ritmo de la familia en esta causa”.

Barrionuevo

Se conoció que Luis Barrionuevo, que señaló a Fernando Rojas hace una semana como posible autor o instigador del crimen, llegaría este jueves y que realizará una rueda de prensa.

“De Barrionuevo, nada, creo que más confusiones que datos certeros. Va a tratar de desviar la investigación para otro lado. Creo que es evidente desde un primer momento”, dijo Rojas.

“Catamarca ya lo conoce a este personaje, que por algo nunca pudo ser Gobernador, no sé en qué momento pudo llegar acá, tomar decisiones, creo que Catamarca no quiere a este señor en esta ciudad. Espero que sea la última y Catamarca diga basta de este personaje que no aparezca más”.

Marcha

“Creo que hoy vamos a tener mucha más participación de la gente, y de ciertos políticos del oficialismo y la oposición, ellos no quieren otro caso María Soledad en Catamarca. Y tampoco creo que sea conveniente y justo que gente de este partido oficialista que no tiene nada que ver con la muerte de mi papa tenga que pagar este daño y esta imagen de lo que sucedió en Catamarca. Me parece injusto, acá no creo que todos hayan sido beneficiados por la muerte de mi papá. Me parece injusto que gente que conozco no pueda salir a apoyar a la familia o tenga que guardar silencio”, sentenció Fernando Rojas, por último.

Fuente: El Chasqui Digital