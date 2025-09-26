El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, inauguró la remodelación integral de la sala de informática de la Escuela Secundaria N° 6 «Cacique Juan Chelemin». Este proyecto, surgido del presupuesto participativo Joven 2022 y llevado adelante por los exalumnos Lautaro Arias y Agustín González Gramajo, culminó en una sala completamente equipada y lista para potenciar el aprendizaje de los estudiantes.

Al respecto, la directora general de Participación Ciudadana Cecilia Maza Cipolletti, compartió su entusiasmo por el resultado: «…quedó muy completa. Tiene todo el tendido eléctrico nuevo, todo lo que es el tema de pintura, mobiliario, computadoras de escritorio, equipo de sonido, proyector, un trípode con proyector para que puedan hacer streaming y audiovisuales, aros LED, pizarra. La verdad que muy contentos con todo lo que se pudo lograr. Ellos ya contaban con un total de 25 notebooks, entonces nosotros lo que hicimos es armarles todo un mobiliario especial para que puedan utilizar ahí las notebooks y nosotros pusimos 6 computadoras de escritorio de última generación para que tengan otro tipo de almacenamiento y de programas y puedan contar con ellos».

La directora también resaltó la importancia de la participación juvenil «…es uno de los eventos que nosotros más disfrutamos, cuando ves que un joven se involucra, cuando ves que en vez de pedir algo, más personal, quiere conformar algo que les quede después para generaciones futuras y puedan aprovecharlo, así que la verdad que felices».

En este sentido, el intendente Gustavo Saadi, celebró la inauguración: «me gusta venir cada vez que podemos cumplir con ese compromiso que asumimos con este proyecto del presupuesto participativo joven», y resaltó que este mecanismo permite a los vecinos decidir qué obras se realizan en su comunidad.

Cabe destacar que, en esta ocasión, el proyecto de la sala de informática fue presentado y militado por dos exalumnos de la institución, como parte del presupuesto joven, un programa que permite a los jóvenes decidir sobre la inversión de fondos municipales.

El intendente también resaltó la relevancia de invertir en tecnología para la educación de las nuevas generaciones. «Miren, hoy el joven o el niño que queda afuera de la tecnología se le va a comenzar a complicar, no digo en el futuro, ahora en el presente, por este mundo tan cambiante que tenemos, que prácticamente es todo a nivel tecnológico», señaló, enfatizando la necesidad de equipar escuelas con espacios como la flamante sala de informática de la escuela secundaria N° 6.

Para concluir, Saadi invitó a los alumnos a aprovechar no solo la nueva sala de informática del colegio, sino también el Nodo Tecnológico Municipal, donde pueden formarse en áreas como inteligencia artificial, robótica, programación y creación de videojuegos. «A ver quién se anima a programar el videojuego, el primer videojuego catamarqueño, me gustaría que pueda suceder», concluyó, incentivando la innovación y el desarrollo tecnológico entre los jóvenes.

Acompañaron al intendente, el secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales Alberto Natella; el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter; el diputado Gustavo Aguirre; concejales y diversas autoridades educativas, quienes celebraron esta importante mejora para la institución.