Con una agenda centrada en el fortalecimiento democrático y el liderazgo femenino, la Diputada Provincial por el bloque Fuerza Catamarca participo activamente del Foro que se desarrolló en el emblemático Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El evento, que reúne a referentes de toda la región, es organizado de manera conjunta por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ONU Mujeres, la Secretaría de la Mujer de Córdoba, la Legislatura Provincial y la Asociación de Estudios Populares (ACEP) Córdoba.

Durante la jornada de apertura, la legisladora catamarqueña fue recibida formalmente por la Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba, Myrian Prunotto, y por la Secretaria de la Mujer, Claudia Martínez quienes intercambiaron visiones sobre los desafíos actuales de la participación política de las mujeres en el Norte Grande y el Centro del país.

“Participar en estos espacios es fundamental para coordinar políticas públicas con perspectiva regional. La presencia de Catamarca en este foro reafirma nuestro compromiso con una construcción política más equitativa y con el aprendizaje de experiencias exitosas en otras provincias», destacaron desde el entorno de la legisladora.

El encuentro busca generar un espacio de debate sobre:

* Liderazgo y toma de decisiones: El rol de la mujer en los espacios legislativos y ejecutivos.

* Cooperación Internacional: El apoyo técnico y estratégico de organismos como ONU Mujeres.

* Políticas de Género: Estrategias locales para combatir la desigualdad y promover la autonomía económica.

La participación de la Diputada en este foro suprarregional posiciona a Fuerza Catamarca en la mesa de discusión sobre las transformaciones sociales y políticas necesarias para la región, fortaleciendo vínculos institucionales con la provincia mediterránea.