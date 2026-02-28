El Senado de la Nación Argentina sancionó este viernes la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en lo que se convirtió en uno de los principales triunfos políticos del oficialismo en el cierre de las sesiones extraordinarias.

La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor y 28 en contra, mientras que los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano se abstuvieron tras más de cuatro horas de debate.

La Cámara alta avaló las modificaciones introducidas previamente por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, entre ellas la eliminación del artículo que había generado mayor controversia: el referido al régimen de licencias médicas para trabajadores.

Cambios clave del proyecto

El oficialismo aceptó retirar el artículo 44 del texto original, que proponía reducir los plazos y porcentajes de pago en licencias por enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.

Ese apartado establecía que el trabajador percibiría el 50% de su salario básico si la incapacidad derivaba de una actividad voluntaria —por ejemplo, practicar deporte— y el 75% si no estaba vinculada a una acción personal. Además, fijaba límites de tres o seis meses de cobertura según tuviera o no familiares a cargo.

La eliminación de ese punto permitió destrabar el tratamiento legislativo y consolidar el respaldo de sectores dialoguistas, entre ellos la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana y bloques provinciales.

El texto también incorporó otros ajustes, como mantener el 6% destinado a obras sociales, introducir cambios en los aportes sindicales y modificar el esquema del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) vinculado a las indemnizaciones.

Debate caliente en el recinto

Durante el debate, el senador Mariano Recalde pidió que el proyecto regresara a comisión, pero la moción fue rechazada por 43 votos contra 29.

Desde el oficialismo, el legislador libertario Juan Cruz Godoy defendió la reforma al sostener que el sistema laboral actual genera más litigios que empleo formal. “Los juicios laborales crecieron un 135% entre 2010 y 2024”, afirmó.

La oposición peronista cuestionó duramente la iniciativa. Recalde sostuvo que la norma “viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales” y advirtió que podría aumentar la conflictividad judicial.

En la misma línea, el senador pampeano Pablo Bensusán aseguró que la reforma afecta derechos laborales consolidados, mientras que su par riojana Florencia López acusó al oficialismo de usar la creación de empleo como argumento para “eliminar derechos de los trabajadores”.

Un cierre con victoria para el Gobierno

La sesión estuvo presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular de la Cámara alta.

Con la aprobación de la reforma laboral, el oficialismo de La Libertad Avanza logró cerrar las sesiones extraordinarias con un resultado político favorable y una de las reformas estructurales más relevantes impulsadas por el Ejecutivo.

El impacto de la norma —especialmente en materia de empleo formal, litigiosidad laboral y relaciones sindicales— comenzará a medirse en los próximos meses, en un contexto económico todavía marcado por la recesión y el ajuste fiscal.