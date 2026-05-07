La Sala Penal de la Corte de Justicia llevó adelante este jueves la audiencia de expresión de agravios en el Salón San Martín, en el marco del recurso de casación presentado por la defensa de Dardo Exequiel Condorí contra la sentencia condenatoria dictada en diciembre de 2.025.

Condorí fue condenado a la pena de prisión perpetua, luego de que un jurado popular lo declarara culpable del delito de homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causae, en perjuicio de Raymundo Barrionuevo, hecho ocurrido en enero de 2023 en la ciudad Capital.

Durante la audiencia, la defensa expuso los fundamentos del recurso interpuesto contra la sentencia Nº 48/25 dictada por la Oficina de Gestión de Audiencias mientras que la fiscalía y la querella particular se opusieron a los agravios planteados.