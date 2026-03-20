El jueves 19 de marzo, la comunidad parroquial de San José Obrero, en el barrio La Tablada de Capital, vivió el cierre de las fiestas en honor de su santo patrono.

Primeramente, se celebró la Santa Misa, presidida por el padre Julio Ávalos, párroco de esa comunidad, y concelebrada por el padre Diego Manzaraz, con una importante participación de fieles y devotos.

En su predicación, el presbítero Ávalos destacó la figura de San José, padre adoptivo de Jesús, el Hijo de Dios, y puso énfasis en sus virtudes.

En este día se rogó especialmente por la Iglesia, el Santo Padre, el Obispo, la comunidad parroquial, los sacerdotes y las vocaciones sacerdotales y religiosas.

Concluida la Sagrada Eucaristía, se inició el desplazamiento de la procesión, que abarcó las calles Santa Fe, pasaje Vélez Sarsfield, Córdoba, Junín, regresando al templo por Santa Fe.

La sagrada imagen fue escoltada por Cadetes de la Policía de la Provincia y se contó con la presencia de la Banda de Música de la Municipalidad de la Capital. A lo largo del trayecto se fueron sumando los vecinos, quienes colocaron altares y adornaron los frentes de sus casas, y saludaron con júbilo el paso del santo patrono. El padre Ávalos se acercó y les impartió la bendición, especialmente a los ancianos y enfermos.

A su arribo al templo parroquial, los presentes vivaron al santo patrono y expresaron su alegría por esta fiesta de la fe.

Se agradeció al personal de Tránsito municipal y demás áreas del municipio, y de la Comisaría Segunda por su colaboración para el desarrollo de la jornada festiva.