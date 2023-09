La mesa nacional de la Coalición Cívica expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich y aseguró: “No se trata de romper todo, de pegar un salto al vacío, sino de tener un país ordenado y reconstruir con firmeza, previsibilidad, austeridad y equipo para que el cambio en Argentina sea verdadero y sostenido en el tiempo”.

Ciudad de Buenos Aires, martes 5 de septiembre 2023

La mesa nacional de la Coalición Cívica realizó hoy una reunión en el Instituto Hannah Arendt en la que manifestó su respaldo a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y aseguró que “no se trata de romper todo, de pegar un salto al vacío, sino de tener un país ordenado y reconstruir con firmeza, previsibilidad, austeridad y equipo para que el cambio en Argentina sea verdadero y sostenido en el tiempo”.

“Por eso, ratificamos nuestro apoyo incondicional a Patricia Bullrich y Luis Petri. Tienen la legitimidad y responsabilidad de representar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio: una fuerza plural, humanista, republicana y federal. No vamos a caer en ninguna especulación personal, mientras se juega el destino de nuestro país”, subrayó la CC ARI y agregó: “Es en ese camino que vamos a fortalecer la unidad y propuesta de Juntos por el Cambio”.

“Llega a su fin un ciclo de 20 años. El kirchnerismo ha vuelto más injusto, desigual y pobre a nuestro país. La caída de esa hegemonía es estrepitosa y contundente. El cansancio, angustia y hartazgo de la ciudadanía es indisimulable y, más que juzgar, debemos escuchar, entender y representar”, añadió.

La mesa nacional de la Coalición Cívica se volverá a reunir el próximo miércoles 13 en un desayuno de trabajo con Patricia Bullrich.

Durante el encuentro, el presidente del partido nacional, Maximiliano Ferraro, aseguró que “vamos a poner todo el esfuerzo que se necesite para que JxC sea la alternativa y acompañar a Patricia y estamos a disposición para lo que se requiera. Somos la única fuerza que tiene liderazgo y equipo para el país” y agregó que “tenemos que fortalecer la unidad, pluralidad y propuestas de JxC, no se trata de pegar un salto al vacío sino de reconstruir Argentina con firmeza de manera profunda y duradera”.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López, aseguró que “Juntos por el Cambio es el único equipo que puede transformar el enojo y la frustración en esperanza. Tenemos ese desafío y para eso vamos a trabajar, confiamos en Patricia para liderar el proceso que ordene nuestro país”.

De la reunión de la mesa nacional también participaron los diputados nacionales Rubén Manzi, Victoria Borrego, Mariana Stilman y Santiago Espil; los legisladores electos por Río Negro Javier Acevedo y Fernando Frugoni; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano; el titular de la CCARI porteña, Claudio Cingolani; el legislador provincial electo por Córdoba Gregorio Hernández Maqueda; el senador bonaerense Andrés De Leo; el concejal y el diputado electo por Santa Cruz Pedro Muñoz; el concejal de Corrientes Fabián Nieves; la candidata a legisladora porteña María Pace Wells; el representante del Instituto Hannah Arendt y coordinador de los equipos técnicos de JxC, Fernando Sánchez; los coordinadores del partido Fernanda Reyes, Romina Braga y Agustín Bertuzzi.

“Hay que enfrentar los problemas del país, con decisión y propuestas que brinden soluciones. Es nuestro objetivo recuperar la educación, la producción y el salario, desterrar al narcotráfico, dar seguridad y devolver la tranquilidad y la paz a los argentinos”, indicó.

La Coalición Cívica además planteó que “no hay libertad posible sin orden, responsabilidad y respeto a la Constitución Nacional. De lo contrario, solo seguiremos con más decadencia, arbitrariedades y corrupción”.

“Desde la Coalición Cívica defenderemos siempre el tránsito hacia un nuevo contrato moral que funde la paz, la no violencia, la justicia y la prosperidad en la Argentina. En definitiva, dar la batalla cultural, desde la política, en favor de ideas liberales, pero sin sacrificar la democracia, la república y el humanismo. Encauzar esa demanda de libertad y progreso dentro de lo que prescribe nuestra ley fundamental, para así asegurar la vigencia irrestricta del estado de derecho, como única garantía de los derechos humanos. No podemos caer en la trampa de sacrificar la Constitución para intentar salvar a una sociedad y a un capitalismo asfixiado y agobiado por haber sido aplicadas durante los últimos años las ideas y las políticas equivocadas”, finalizó.