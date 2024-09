Música

The Battle se estrenará en el West End de Londres en 2025, documentando la intensa batalla del britpop entre Blur y Oasis.

Escrita por el humorista y escritor John Niven, y producida por Simon Friend, la obra se centrará en la competencia feroz entre estas dos icónicas bandas durante los años 90. El punto culminante de esta rivalidad fue el verano de 1995, en la contienda por el número 1 del UK Single Chart, cuando en el mismo día Blur lanzó el single “Country House” y Oasis lanzó “Roll With It”. Finalmente, Blur ganó esa batalla aunque según declaraciones de Alex James de Blur, Oasis se llevó la victoria a largo plazo.

Ya comenzó la búsqueda de los actores para interpretar a los hermanos de Oasis, Liam y Noel Gallagher, y a los miembros de Blur Damon: Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, como lucían en 1995.

Simon Friend la describió como “una comedia con dientes”, y adelantó que ningún miembro de ninguna de las bandas participará en la producción.

New play The Battle takes Oasis & Blur Britpop feud to the stage

Read more: https://t.co/KhKVGLQLt3

West End producer Simon Friend announces new play #TheBattle about the 1995 Oasis vs. Blur feud by John Niven, first reported by Baz @ Deadline pic.twitter.com/xur1gPbWXv

— WestEndTheatre.com (@WestEndTheatre) September 1, 2024