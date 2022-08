Música

Kylie Minogue firmó con el gigante de la industria BMG en 2017 para publicar los álbumes «Golden» y «Disco», y el presidente del sello discográfico, Alistair Norbury, reveló que comenzarán a trabajar en la producción de su 16º álbum de estudio, que se editará en 2023.

“El año que viene empezaremos nuestro tercer álbum con Kylie, y sólo esperábamos hacer uno. Así que la lista está creciendo hasta un tamaño en el que es casi autosuficiente. Ya conocemos nuestros primeros lanzamientos del primer y segundo trimestre del año que viene”, dijo.

La creadora de “Real Groove” -que en 2020 se convirtió en la primera mujer en encabezar las listas de éxitos en cinco décadas diferentes con el lanzamiento de “Disco”- comenzó su carrera en el mundo del pop de la mano de la leyenda de la industria Stock Aitken Waterman en 1987, antes de firmar con Deconstruction Records en 1993 y, finalmente, pasar a Parlophone justo antes del cambio de milenio, donde alcanzó un mayor éxito con los éxitos mundiales “Spinning Around” y “Can’t Get You Out of My Head”.

Sin embargo, Alistair explicó que Kylie llegó a BMG después de que su colega Rick Astley llegara a un acuerdo con la discográfica y que, al unirse a ella, otros músicos, como la ex estrella de One Direction Louis Tomlinson y la cantante de “Anywhere” Rita Ora, decidieron seguir su ejemplo.

Según dijo a la revista Headliner: “En cuanto a la discográfica, disfrutamos mucho de esta posición única de ser nuestra propia entidad con nuestro propio propósito. Esto funciona muy bien cuando te diriges a nuestra comunidad de artistas principales, que son artistas icónicos y consolidados. Nos consideran un hogar para los artistas que quieren ser respetados y desean tener el control creativo y una transparencia total en los presupuestos de marketing.”

“Y esos artistas están comercializando BMG para nosotros. El éxito de Rick Astley llevó al éxito de Kylie, y el éxito de Kylie nos trajo a Louis Tomlinson, que a su vez atrajo el interés de Rita Ora. Nuestro accionista nos ha regalado el derecho a hacer tratos muy favorables para la comunidad artística”.

Pablo De Mattei

-DJ PAUL (AR)-