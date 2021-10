La coalición opositora de Juntos por el Cambio, mediante una presentación de

candidatos, lanzó ayer la campaña de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

Hubo un denominador común en cada exposición realizada por los principales

oradores: se apunta al efecto contagio, nacionalizando la elección, por el resultado de

las PASO donde el Frente de Todos tuvo un duro revés.

En la oportunidad, el candidato a senador nacional Flavio Fama, señaló que el

mensaje a transmitir a los votantes ahora es “decirles al gobierno nacional y

provincial que nuestras prioridades son otras: es la gente, es la necesidad que pasan

miles de catamarqueños que no tienen salud, que necesitan mejor educación y que

están sin empleo”.

“Nuestro mensaje tiene llegar, porque miles de catamarqueños están esperando que

nosotros, no seamos solamente una oposición firme sino que también nos podamos

constituir en una alternativa de Gobierno para el 2023” proyecto el exrector de la

Unca.

También señaló que para la cámara alta del Congreso “tenemos el objetivo de ir en

búsqueda de esos cinco senadores que le pongan límites al presidente Alberto

Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”. En la bajada local,

Fama indicó que “le decimos al gobierno provincial que tenemos que cambiar las

prioridades”. El candidato retomó el eje nacional para mencionar:”Yo no quiero que

nos regalen viajes de egresados, quiero que nos regalen días de clases”.

Por su parte, Francisco Monti, postulante a diputado nacional esgrimió que “tenemos

ya la foto del proceso electoral de septiembre donde la ciudadanía de Argentina

demostró que somos un pueblo con anticuerpos, que no estamos resignados al

populismo, la dádiva y a que Argentina camine hacia la autocracia”. A la vez, remarcó

que se debe decir “basta, basta a la autocracia, a la corrupción institucionalizada, de

tener Gobiernos a los cuales no se les cae otra idea que no sea la dádiva y la

implementación de planes, subsidios y becas”.

También hizo alusión al plano local, donde la crítica fue para que el Gobierno de la

provincia “revise sus prioridades”. “Necesitamos un Gobierno, que no sean de los

aviones multimillonarios, del copamiento al poder judicial, necesitamos un provincia

con planificación” dijo.

“Nuestra propuesta es la de poner límites al Gobierno, límites que estamos muy

cerca de lograr en el orden nacional a partir de proponer que el Congreso deje de ser

la escribanía de la autocracia de turno de Cristina y Alberto” agregó el presidente de

la UCR.

En tanto, Enrique Cesarini, quien ofició de representa de los candidatos a diputados

provinciales, deslizó que “van a venir, como lo están haciendo en Nación, con

heladeras, bolsones, becas, contratos, van a mandar de viaje a nuestros estudiantes

pero no van a poder avanzar sobre la dignidad de nuestros ciudadanos”.

