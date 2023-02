LO RESOLVIÓ EL JUZGADO FEDERAL

El procesamiento es sin prisión preventiva. En junio la Cámara Federal le había revocado la falta de mérito.

El abogado Juan Pablo Morales fue procesado sin prisión preventiva en el marco de la causa por narcotráfico que tiene a otro siete procesados, entre ellos Sebastián Domingo “La Chancha” Frías. La situación de Morales cambió radicalmente ya que a fines de 2021 había quedado a un paso del sobreseimiento, pero el año pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó esa resolución.

El procesamiento fue firmado por el juez federal Miguel Ángel Contreras, quien, además, le fijó una caución juratoria y la obligación de avisar al Juzgado en el caso de ausentarse del país. También se le trabó embargo por 70 mil pesos.

Morales está imputado por el delito de “comercialización de estupefacientes agravado por el número de intervinientes”.

Morales fue llamado a indagatoria en noviembre de 2021 por el fiscal Santos Reynoso, al mes siguiente el juez Contreras dictó la falta de mérito tras advertirse un error en la transcripción de una palabra mencionada por Morales y que había quedado registrada en las escuchas telefónicas.

Los fiscales Santos Reynoso, Rafael Vehils Ruiz y el titular de la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias apelaron la medida y pidieron el apartamiento de Contreras.

El recurso fue atendido por la Cámara Federal de Apelaciones, que revocó la falta de mérito pero dispuso sostener al juez Contreras en la causa.

El Juzgado Federal le trabó un embargo por la suma de setenta mil pesos

“Existen elementos suficientes como para considerar factible la participación del encartado Morales en las maniobras relacionadas con el tráfico de estupefacientes. (…) resulta que había un trato fluido entre Morales y los demás procesados (principalmente Marco Rearte), quienes asiduamente asistían a su estudio”, expresó el Tribunal de Alzada. También mencionan como pruebas las intervenciones telefónicas y la declaración de “La Chancha” Frías como “imputado colaborador”.

El expediente regresó al Juzgado Federal y fue incorporado como prueba el informe de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprojud) de Gendarmería Nacional en el que se concluye que Morales “no estuvo realizando comercialización de algún tipo de sustancia” pero consideran que “sí poseía conocimiento de la actividad que estaban por realizar el ciudadano Marco Antonio Rearte, Domingo Sebastián Frías y Lazarte, lo cual no llegó a concretarse (…)”. Este informe fue considerado por el Juzgado Federal.

Contreras también se refirió a que Morales mantuvo conversaciones habituales con los otros imputados «de las cuales surge su posible participación en los hechos investigados».

En otro tramo de la resolución, se explica que no se hace lugar a la prisión preventiva porque Morales no podría obstaculizar el proceso ya que la causa se encuentra avanzada, en su recta final. Mencionan que el abogado tiene «arraigo constatado», no cuenta con antecedentes penales computables y se presentó espontánea

La causa

En noviembre de 2021, el fiscal federal de Primera Instancia, Santos Reynoso, citó a indagatoria a Morales por la supuesta vinculación a una banda de narcotraficantes integrada por Sebastián “La Chancha” Frías, Marco Rearte, entre otros.

La causa tiene procesados a Sebastián «La Chancha» Frías, Marco Rearte, Ramón Gastón Emiliano “Carozín” Baigorrí y Roque Luis del Valle “La Bestia” Vizcarra, Pablo «Piquinino» Frías (hermano de «La Chancha”), Emilse Elizabeth Aráoz y Gabriel Lazarte.

En marzo del año pasado se presentó espontáneamente el octavo implicado. Se trata de Marco Soruco, quien fue indagado en la sede del Juzgado Federal.

Fuente: El Chasqui Digital