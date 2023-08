Para el Gobierno, los resultados de las PASO del fin de semana fueron una clara

ratificación al proyecto político local ahora denominado Unión por la Patria. Así lo

indicó el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, quien a la vez señaló que la

“ola libertaria” con la candidatura a presidente de Javier Milei afectó principalmente

a la fuerza de Juntos por el Cambio. En este sentido, señaló que dicha alianza

opositora llevó adelante una campaña sin propuestas y que una muestra de esto

fue que “un candidato desconocido fue el segundo más votado” en la categoría de

gobernador. Para el caso, aludió al ahora candidato por la Libertad Avanza, José

Jalil Colomé.

En diálogo con La Brújula, el titular de la cartera política rescató que a nivel local,

“nuestro proyecto fue apoyado por la gran mayoría de los catamarqueños y

catamarqueñas”. En este orden de ideas, reseñó que el actual mandatario Raúl

Jalil obtuvo cerca del 55 por ciento de los votos el finde último cuando “también

observamos que hubo una oleada nacional” en referencia al fenómeno Milei.

“Siempre tenemos que estar atentos a los fenómenos nacionales porque no

escapan a lo que puede llegar a suceder aquí” dijo Miranda en ese orden de ideas

para diferenciar que si bien en Catamarca “hubo una repercusión” de los libertarios

“el proyecto de Gobierno fue ratificado”.

“Todavía queda el paso de octubre obviamente, pero nos sirvió para tener esta

confirmación” sobre el rumbo de la gestión. Así, evaluó que Juntos por el Cambio

se equivocó en la manera de encarar la campaña “centrándose solamente en la

crítica, en estar enfocados en remarcar algunas cosas del Gobierno a modo de

crítica y no elaborar propuestas”. “Me parece que tuvieron un golpe muy duro

porque el espacio de la oposición fue ocupado por este fenómeno nacional” dijo

para deslizar que “el segundo candidato más votado en Catamarca es una

persona prácticamente desconocida”.

Miranda señaló el resultado de las PASO “es un llamado de atención que deberían

tenerlo en cuenta, es necesario elaborar propuestas”. Sobre este eje, distinguió

que el oficialismo “somos un espacio de Gobierno, incluyo al intendente Gustavo

Saadi quien tuvo una elección muy buena, que hacemos foco en la gestión”.

“Nuestra principal herramienta de campaña es la gestión, tanto en el caso de Jalil

como de Saadi y los intendentes del interior, este es un día a día” remarcó el

funcionario. A la vez, afirmó que en UP “vamos a seguir trabajando día a día y

vamos a llegar al 22 de octubre con la misma fuerza que llegamos el domingo”.

“La política no es marketing, no es frases bonitas, es trabajar y estar con la gente

todos los días del año, escucharlas” acotó.

En la entrevista radial, Miranda insistió en el golpe electoral que tuvo Juntos.

“Tiene que haber un replanteo muy grande en la oposición, no tuvieron propuestas

y un candidato desconocido fue el segundo más votado. Tiene que hacer un fuerte

replanteo, frente a un aparato muy fuerte de difusión con campaña negativa que

manejaron en Juntos” insistió. Además, consideró que fue una elección

“fuertemente impregnada por un emergente, que tiene explicación por algún tipo

de disconformidad que hay a nivel nacional, sobre muchas cosas que sucedieron y

fueron muy duras”. “Diría que más allá de la oleada (en alusión al resultado de

Milei) nuestra fuerza política está viva, hay que trabajar para octubre y somos

optimistas con esto”.

“Este emergente de la `bronca´ también tuvo esas derivaciones en Catamarca,

aunque pese a eso, la fuerza política nacional más votada aquí fue el justicialismo”

cerró.